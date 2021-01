44 kilometry - nowy rekord teleportacji kwantowej

​Dokonano kwantowej teleportacji na odległość 44 km. To nowy światowy rekord.

Zdjęcie Bez kwantowej teleportacji nie uda się opracować kwantowego internetu /123RF/PICSEL

Mimo iż teleportacja jest tematem rodem z filmów science fiction, kwantowa teleportacja jest możliwa. Proces ten może oznaczać postęp w fizyce i doprowadzić do stworzenia szybkiego i bezpiecznego kwantowego internetu. W ramach najnowszego eksperymentu, fizykom udało się teleportować informacje kwantowe z 90-procentową wiernością na odległość 44 km.

Odległość transferu i poziom wierności danych są kluczowe dla zbudowania funkcjonalnego kwantowego internetu. Osiągnięcie wierności na poziomie 90 proc. to prawdziwy przełom, który może stanowić podwaliny pod przyszłe odkrycia.



Technologia kwantowa (także w potencjalnych komputerach) wykorzystuje kubity - są one niemierzalnymi za pomocą klasycznych metod fizycznych, niepodzielnymi jednostkami informacji kwantowej. Różnica od klasycznych, "komputerowych" bitów polega tutaj na tym, że oprócz wartości 0 lub 1 posiadają pełen zakres stanów pośrednich. Kubit tym samym staje się układem zdolnym do przechowywania oraz przenoszenia znacznie większej liczby informacji niż bit, dzięki czemu jego wydajność jest wielokrotnie wyższa.



Teleportacja kwantowa wykorzystuje zjawisko stanu splątanego. Jest to rodzaj skorelowanego stanu kwantowego dwóch lub więcej układów kwantowych. Ma on niemożliwą w fizyce klasycznej cechę polegającą na tym, że stan całego układu jest lepiej określony niż stan jego części. W praktyce oznacza to, że zmiana jednego elementu układu wpływa na inne składniki - niezależnie od odległości. Dane w jednym miejscu natychmiast odzwierciedlają dane w innym miejscu, bez jakichkolwiek opóźnień.



44 kilometry to nowa, choć na pewno nie ostateczna, granica teleportacji kwantowej. To wciąż wierzchołek góry lodowej. Mimo sukcesów na polu teleportacji kwantowej, wciąż konieczne jest jeszcze wiele lat pracy, aby umożliwić stworzenie sieci kwantowej o wielkości miasta.