39 rodzin wirusów w ciałach szwajcarskich nietoperzy

​Szwajcarskie nietoperze są siedliskiem wirusów z 39 różnych rodzin - w tym niektórych mogących przenosić się na ludzi. Naukowcy ostrzegają, że mogą one być przyczyną kolejnej poważnej epidemii.

Analiza 18 gatunków nietoperzy wędrownych i stacjonujących w Szwajcarii pozwoliła naukowcom z Uniwersytetu w Zurychu na zbadanie potencjalnego rozprzestrzeniania się patogenów.

Mimo iż znamy niewiele przypadków bezpośredniego przeniesienia wirusów chorobotwórczych z nietoperzy na ludzi, tzw. zoonozy czasami pojawiają się transmitowane przez inne gatunki zwierząt. Tak było m.in. z SARS-CoV-2, który nie przeskoczył bezpośrednio z nietoperza na człowieka, ale z udziałem gatunku pośredniego (prawdopodobnie łuskowców).



Znajomość 39 rodzin wirusów występujących u nietoperzy w Szwajcarii oraz śledzenie patogenów w innych częściach świata może pomóc przygotować nas na przyszłe pandemie i - miejmy nadzieję - ograniczyć ich zakres.



Podczas gdy wcześniejsze badania dotyczyły wirusów przenoszonych przez nietoperze w kilku różnych krajach, żadne z nich nie koncentrowały się na Szwajcarii. Aby wypełnić tę lukę, Isabelle Hardmeier i współpracownicy z Uniwersytetu w Zurychu zbadali wirusy przenoszone przez ponad 7000 nietoperzy żyjących w tym kraju.



Przenalizowano sekwencje DNA i RNA wirusów znalezionych w próbkach organów, kału lub stolca pobranych od nietoperzy. Analiza ujawniła 16 rodzin wirusów, które wcześniej okazały się zdolne do zakażania innych kręgowców. Mogły one potencjalnie przenosić się na inne zwierzęta lub ludzi.



W jednej z badanych kolonii nietoperzy znajdował się prawie kompletny genom wirusa znanego jako koronawirus związany z bliskowschodnim zespołem oddechowym (MERS). Warto przypomnieć, że MERS-CoV był odpowiedzialny za epidemię choroby w 2012 roku.



Analiza próbek kału nietoperzy może być użytecznym narzędziem do ciągłego monitorowania wirusów przenoszonych przez nietoperze. Dotyczy to MERS-CoV, ale także SARS-CoV-2. Ten rodzaj śledzenia mógłby potencjalnie wykryć nagromadzenie wirusowych mutacji genetycznych, zwiększających ryzyko przeniesienia wirusa na inne zwierzęta. Pozwoliłoby to na wcześniejsze wykrycie wirusów, które stanowią zagrożenie dla ludzi.