10-latka ma IQ wyższe od Hawkinga i Einsteina

Serwis "Interesting Engineering" opisuje przypadek Adhary Maite Pérez Sánchez, młodej Meksykanki z IQ wynoszącym 162. To o dwa punkty więcej od IQ Alberta Einsteina i Stephena Hawkinga. Adharze marzy się, by zostać astronautką i zmieniać świat, a także wziąć udział w kolonizacji Marsa.

Adhara nauczyła się czytać w wieku 3 lat, a zaraz po tym układała 100-elementowe puzzle. Obecnie studiuje dwa kierunki w Meksyku: inżynierię systemów na Universidad CNCI oraz inżynierię przemysłową z naciskiem na matematykę na UNITEC.



U dziewczynki w wieku trzech lat zdiagnozowano zespół Aspergera, który należy do spektrum autyzmu i może utrudniać interakcje społeczne. Rówieśnicy czasami nazywali ją "dziwaczką", a nauczyciele donoszą, że Adhara przesypiała niektóre lekcje i wykazywała małe zainteresowanie materiałem szkolnym. Mama dziewczynki - Nallely Sánchez - donosi, że dziewczynka lubiła uczyć się układu okresowego. Po tym ustalono, że Adhara ma IQ na poziomie 162. Warto wspomnieć, że osoby z IQ wynoszącym 130 uważa się za szczególnie uzdolnione.



Dziewczynka ukończyła szkołę podstawową w wieku pięciu lat, a gimnazjum rok później. Szkoła średnia była za nią po ukończeniu 8. roku życia.



Wymarzonym celem Adhary jest Uniwersytet Arizony, który został wyróżniony przez NASA za program badań kosmicznych. Została zaproszona do kontynuowania nauki przez Roberta C. Robbinsa, rektora Uniwersytetu Arizony, co wydaje się być idealną platformą wyjściową dla przyszłej astronautki.



Reklama