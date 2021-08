Xiaomi Mi Pad 5 wyjdzie w trzech wersjach

Wszystkie trzy wersje będą miały wbudowany wyświetlacz LCD o rozmiarze 10,9" i częstotliwości odświeżania 120 Hz, choć według plotek droższa wersja będzie wspierać rozdzielczość 2K.

Mimo braku oficjalnych nazw, śmiało można wnioskować, że będą to wersje: standard, Pro i Lite. Dwie pierwsze będą działać na procesorze Snapdragon 870 z baterią o pojemności 8750 mAh oraz obsłużą szybkie ładowanie do 67W. Różnica między nimi pojawia się w module 5G, w który zostanie opatrzona jedynie wersja pro oraz w kamerze. Wersja pro może pochwalić się aparatem 48 MP, a podstawowa wersja dostanie jedynie obiektyw 12 MP.

Ostatni tablet jest najsłabszy z trójki, zostanie w nim zaimplementowany Snapdragon 860 i będzie on wspierał szybkie ładowanie o mocy "jednie" 33W. To wystarczy by pod tym względem zostawić w tyle nawet wersje Pro iPadów od Apple.

Xiaomi jednoznacznie daje znak w ten sposób, że mimo zaniedbania tego segmentu rynku przez ostatnie lata, nie zamierza całkowicie rezygnować z produkcji nowych tabletów. Tym bardziej, że pojawia się widmo czwartego, bliżej nieokreślonego modelu. Jeśli wszystkie doniesienia na temat Mi Pad 5 są poprawne, to Xiaomi wróci do gry w wielkim stylu.

