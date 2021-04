Xiaomi Mi Pad 5 – poznaliśmy możliwą specyfikację

Xiaomi przygotowuje się do wydania swojego nowego tabletu, który mielibyśmy zobaczyć jeszcze w 2021 roku. Do sieci przedostała się jego specyfikacja.

Reklama

Zdjęcie Xiaomi Mi Pad 5 - render / fot. GizChina /materiał zewnętrzny

Xiaomi Mi Pad 5 został oznaczony nazwą kodową K81C. Z najnowszych informacji wynika, że konstrukcja ta zaoferuje obsługę szybkiego ładowania oraz wyświetlacza z szybszym odświeżaniem obrazu. Niektóre doniesienia wskazują na to, że tablet będzie dostępny w dwóch różnych wersjach do wyboru - będą one różniły się od siebie procesorem.

Reklama

Mniejsza wersja Xiaomi Mi Pad 5 będzie korzystała z układu MediaTek Dimensity 1200 podczas gdy wersja z większą przekątną ekranu zostanie wyposażona w procesor Qualcomm Snapdragon 870. Do tego wszystkiego możemy dołączyć także akumulator o pojemności 8000 mAh oraz specjalnie zoptymalizowany interfejs użytkownika MIUI.

Nowe tablety Xiaomi zaproponują użytkownikom możliwość pracy na wielu oknach jednocześnie oraz specjalny tryb pulpitu - nie wiadomo jednak, jak dokładnie będzie on działał.

Xiaomi nie podzieliło się żadną, oficjalną datą, w której moglibyśmy spodziewać się premiery modelu Mi Pad 5. Nie pozostaje nic innego, jak tylko cierpliwie czekać.

Sprawdź najnowsze promocje i korzystaj z listy zakupowej ding.pl