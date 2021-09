10 sierpnia Xiaomi zorganizowało dużą konferencję, podczas której zaprezentowali urządzenia z dwóch długo wyczekiwanych serii. Pokazany został smartfon MIX 4 wraz z tabletem Mi Pad 5. Wiadomo było, że urządzenia najpierw trafią na rodzimy rynek, a dopiero jakiś czas później trafią do sklepów spoza Chin. Możemy się spodziewać, że tablet będzie globalnie dostępny już od 15 września.

Jeden ze sklepów z Białorusi dodał wideo z rozpakowywania urządzenia. W dodatku udostępniono cenę Mi Pada 5 w tym kraju. Wynosić ona będzie około 1800 zł. Dla porównania to samo urządzenie w Chinach kosztowało, w przeliczeniu na złotówki, niecałe 1200 zł. Oczywiście cena podana przez sklep na Białorusi niekoniecznie musi oznaczać, że w Polsce tablet będzie sprzedawany za taką samą kwotę.

Xiaomi zaprezentowało trzy modele tabletu Mi Pad 5, jednak tylko jeden z nich trafi do globalnej sprzedaży. Będzie to niestety ten najsłabszy, który w Chinach aktualnie kosztuje 1999 chińskich juanów (około 1200 zł) dla wersji 6/128 i 2299 (około 1380 zł) za urządzenie z 256 GB pamięci ROM. Xiaomi Mi Pad 5 jest zaopatrzony w 11 calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2560 na 1600 pikseli, jasnością ekranu do 500 nitów i odświeżaniem ekranu w częstotliwości 120 Hz. Urządzenie wspiera technologię Dolby Vision, HDR10 i TrueTone. Tablet będzie zasilany baterią o pojemności 8720 mAh, którą będzie można naładować z mocą 33W. W modelu można znaleźć 13 MP tylną kamerę oraz aparat przedni 8 MP.

