iPad mini 6 jest jednym z najcieplej przyjętych urządzeń, które zostały zaprezentowane podczas tegorocznej, oficjalnej konferencji Apple. W przeciwieństwie do serii iPhone’ów 13, iPad mini 6 wyszedł znacznie zmieniony względem poprzedniej generacji. Konsumenci mogą przede wszystkim liczyć na nowy, bardziej nowoczesny design oraz topowy procesor A15. Okazuje się, że urządzenie nie wyszło bez wad.

Posiadacze iPada mini 6 masowo zgłaszają błędy, które określa się jako "jelly scrolling". Usterka polega na tym, że jedna część ekranu odświeża się szybciej niż druga. Skutkiem tego jest przesunięcie części tekstu podczas przewijania obrazu. Portal 9to5mac donosi, że jeden z ich czytelników poszedł do autoryzowanego sklepu Apple wymienić swój uszkodzony tablet, lecz na miejscu odkrył, że wszystkie egzemplarze posiadają dokładnie tę samą usterkę.

Błąd jest praktycznie niezauważalny gołym okiem. Podczas szybkiego przewijania, obraz przesuwa się zbyt szybko, by to wyłapać. Błąd najbardziej razi w oczy podczas powolnych ruchów. Dieter Bohn, reporter portalu TheVerge musiał nagrać efekt w spowolnionym tempie, by w ogóle móc go pokazać użytkownikom Twittera. Na razie nie wiadomo, co jest przyczyną usterki. Winny może być sam panel LCD lub oprogramowanie odpowiedzialne za kontrolę obrazu.