Zgodnie z oczekiwaniami, Apple pokazało nowe iPady - firma z Cupertino wprowadzi do sprzedaży dwa iPady Pro, modele 11- i 12,9-calowe będą wyposażone w superszybki chip M1.

Zdjęcie Nowy iPady Pro / materiały prasowe

Chip M1, który zrobił w zeszłym roku furorę z MacBookach, ma być sercem nowych iPadów, gwarantującym 50 proc. więcej mocy. M1 ma 8-rdzeniowe CPU i 8-rdzeniowe GPU. To rzeczywiście, jak obiecuje Apple, najszybsze tablety w historii firmy.

Drugą kluczową nowością jest wyświetlacz Liquid Retina XDR. Występuje on wyłącznie w większym modelu i charakteryzuje się współczynnikiem kontrastu 1 000 000:1. Liquid Retina XDR ma 1000 nitów jasności utrzymywanej na całym ekranie i aż 1600 nitów jasności szczytowej - twierdzi Apple. Aby zmieścić je w smukłej konstrukcji iPada Pro, firma zastosowała specjalnie zaprojektowane diody mini-LED, 120‑krotnie mniejsze od poprzedniej generacji. Grubość obudowy to 6,4 mm.

Liquid Retina w iPadzie Pro 11 cali (z ekranem Liquid Retina) oferuje technologie: ProMotion, True Tone, szeroką gamę kolorów P3 i ultraniski współczynnik odbicia światła, a także 600 nitów w jasności szczytowej.

Zdjęcie Ekran pozostaje - obok chipa M1 - największą gwiazdą nowych iPadów Pro / materiały prasowe

Oba modele zostały wyposażone w modułu Wi-Fi 6 i 5G. Dodatkowo iPady Pro mają złącze Thunderbolt, które działa z obecnie stosowanymi złączami USB‑C. Dzięki niemu można korzystać z wyświetlacza Pro Display XDR w pełnej rozdzielczości 6K. Port Thunderbolt zapewnia przepustowość 40 Gb/s dla połączeń z monitorami, dyskami zewnętrznymi i innymi urządzeniami. Tablety mają ponadto skaner LiDAR mierzący czas drogi powrotnej światła odbitego od obiektów. W efekcie powstaje mapa głębi naszego otoczenia - to bardzo przydatna technologia, jeśli chcemy planujemy tworzyć aplikacje augmented reality.

Pad Pro ma nowy aparat ultraszerokokątny z matrycą 12 MP o 122‑stopniowym polu widzenia. iPady dodatkowo wyposażono w Centrum Uwagi. To nowa funkcja, która wykorzystuje aparat ultraszerokokątny i technologię samouczenia - kiedy się poruszasz, kamera sama podąża za nami. A gdy inne osoby dołączają do konwersacji lub ją opuszczają, widok odpowiednio oddala się lub przybliża. I to nie tylko w FaceTime, ale też w innych apkach do wideorozmów.

Ceny:

Model iPad Pro 11 kosztuje od 3899 zł (128GB, Wi-Fi) do 10 199 zł za model 2TB z Wi-Fi 6 i 5G

Model iPad Pro 12,9 kosztuje od 5499 zł (128GB. Wi-Fi) do 11 799 zł za model 2TB z Wi-Fi 6 i 5G

