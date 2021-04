Twórcy komunikatora WhatsApp przypomnieli, iż będą zmuszeni ograniczyć funkcjonalność wybranych kont, które nie zdecydują się na zaakceptowanie nowych zasad programu.

Sprawa związana jest z nowa polityką prywatności WhatsAppa, która zakłada bezproblemowe dzielenie się danymi użytkownika z Facebookiem. Po pierwszej informacji na ten temat, wielu użytkowników zrezygnowało z komunikatora oraz zaczęło szukać alternatywnych rozwiązań. Programiści nie dają jednak za wygraną - przesunęli oni konieczność decyzji o zaakceptowaniu nowych warunków regulaminu do 15 maja. Po tym terminie konta, które nie zdecydują się na zmianę zostaną "ukarane" na zasadzie ograniczenia wybranych funkcjonalności.

WhatsApp nie ma zamiaru usuwać kont, które nie dostosują się do nowej polityki. Funkcjonalność będzie jednak ograniczona do momentu zaakceptowania zmian przez użytkownika - nie będzie on mógł czytać ani wysyłać wiadomości w aplikacji.

Początkowo wprowadzenie nowych zasad przez WhatsApp było planowane na początek 2021 roku, jednak firma wycofała się ze swojego pomysłu po dużej krytyce ze strony użytkowników. Ostatecznie nie wiadomo ilu z nich zdecyduje się na zaakceptowanie regulaminu.

Zasady postawione przez WhatsApp są jednak dość radykalne.

