Tim Cook: instalowanie aplikacja spoza App Store zniszczy iPhone'a

Zdjęcie Tim Cook / AFP

Android ma sporo zalet w zakresie kontroli nad samym urządzeniem - w porównaniu do sprzętów Apple. Jedną z największych zalet systemu Google jest możliwość instalowania aplikacji spoza oficjalnego sklepu. Tim Cook, dyrektor generalny Apple stwierdził, iż ładowanie aplikacji na iPhone’a i iPada spoza App Store może być bardzo niebezpieczne. Szef amerykańskiej firmy z Cupertino twierdzi, iż takie działanie zniszczyłoby całkowicie bezpieczeństwo iPhone’a oraz wielu innych inicjatyw prywatności, które w ostatnich latach były budowane przez wspomnianego producenta.

Cook dodał także, iż na Androidzie znajduje się o 47 razy więcej złośliwego oprogramowania niż ma to miejsce w przypadku iOS - nie podał on jednak żadnego źródła tych danych. Szkodliwe oprogramowanie i jego udział w Sklepie Play według raportu Nokii to 26,6 proc. a w przypadku iPhone’a 1,7 proc.

Tim Cook nie po raz pierwszy krytykuje możliwość instalowania aplikacji spoza App Store. Jest mało prawdopodobne, aby Apple w przyszłości pozwoliło na ten ruch.

