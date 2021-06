WWDC 2021: iOS 15 – Apple prezentuje swój nowy mobilny system operacyjny

Podczas konferencji WWDC 2021 Apple zaprezentowało iOS 15 – nowe oprogramowanie przeznaczone dla urządzeń mobilnych z jabłkiem w logo. Nowości doczekały się funkcje takie, jak FaceTime, Wallet czy Wiadomości. Co jeszcze znajdziemy w kolejnym wydaniu systemu?

Zdjęcie zrzut ekranu z konferencji Apple WWDC2021

Pierwsza, największa zmiana w iOS 15 dotyczy FaceTime. Od teraz cała funkcjonalność będzie działała jako alternatywa dla takich komunikatorów, jak chociażby Zoom - FaceTime będzie obsługiwany bowiem przez urządzenia z Androidem oraz w przeglądarce. Oprócz tego, FaceTime doczeka się możliwości udostępniania ekranu oraz tworzenia linków do poszczególnych konwersacji.

FaceTime wykorzysta również zupełnie nową funkcję - ShareScreen. Pozwoli ona na dzielenie się ekranem z innymi użytkownikami.

Kolejną dużą nowością są przebudowane powiadomienia. Apple stawia na dedykowane profile oraz tryb Focus - pozwolą nam one na oddzielenie powiadomień z aplikacji społecznościowych lub tych, których używamy do pracy. Użytkownicy otrzymają także więcej kontroli nad tym, co dokładnie będą oglądać na zablokowanym ekranie urządzenia.

iOS 15 to również pomniejsze nowości powiązane z Wallet (będzie mógł przechowywać elektroniczne klucze hotelowe lub kluczyki do samochodu), przeprojektowaną aplikacją do pogody oraz nowymi możliwościami związanymi z zaznaczaniem tekstu na zdjęciach.

Można spodziewać się, że wraz z kolejnymi miesiącami iOS 15 doczeka się kolejnych zmian, które zostaną udostępnione w drugiej połowie bieżącego roku podczas aktualizacji.

Na listę kompatybilnych urządzeń będziemy musieli jeszcze poczekać.

