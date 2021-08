WhatsApp - ważna aktualizacja dla części użytkowników

Jeden z najpopularniejszych komunikatorów internetowych dotychczas swoje główne wysiłki kierował w stronę aplikacji na smartfony. Teraz WhatsApp planuje zwiększyć komfort korzystania z programu użytkowników tabletów. W tym celu posiadacze iPadów mogą spodziewać się natywnej aplikacji na swoje urządzenia, która wejdzie w skład Multi-Device 2.0.

Mutli-Device 2.0 to narzędzie, które pozwoli użytkownikom WhatsAppa na połączenie do czterech urządzeń towarzyszących. Nadal będzie można używać tylko jednego smartfona, który będzie głównym przyrządem a wszystkie weryfikacje dodatkowych, będą przez niego prowadzone. Z WhatsAppa na tabletach będzie można korzystać nawet, gdy nadrzędny aparat pozostanie wyłączony. Wszystkie urządzenia towarzyszące zostaną rozłączone, gdy użytkownik nie zaloguje się do aplikacji na smartfona przez 14 dni. Do beta testów WhatsAppa na iPady, automatycznie dołączy każdy beta tester iOS, który posiada również tableta Apple.

To nie koniec niespodzianek, jakie szykuje WhatsApp. Oprócz posiadaczy iPadów, w planach jest także włączenie do Multi-Device 2.0 tabletów z systemem Android. Jeszcze nie wiadomo dokładnie, kiedy można liczyć na aktualizację komunikatora, która wprowadzi nową funkcję.

