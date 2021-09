iPhone 13 Pro - są dobre wiadomości od iFixit

iFixit to popularny serwis, który zajmuje się rozbiórką sprzętów mobilnych oraz ich akcesoriów. Poprzez profesjonalny demontaż oraz montaż urządzeń pokazują oni stopień zaawansowania konstrukcji, a także tworzą szczegółową instrukcję związana z naprawą sprzętu. Z usług ekipy korzysta m.in. firma Motorola, która na bazie doświadczeń wspomnianych specjalistów, tworzy instrukcje i zestawy do naprawy do swoich telefonów.

Jakiś czas temu specjaliści z iFixit wzięli na warsztat iPhone’a 13 Pro. Urządzenie zostało profesjonalnie rozebrane i poddane analizie, która umożliwiła zrozumienie zaawansowanej konstrukcji sprzętu. Pierwszym elementem, który wyraźnie rzucił się w oczy po zajrzeniu do środka telefonu, była charakterystyczna bateria w kształcie litery L. Podobne rozwiązanie Apple stosowało już w poprzednim modelu oznaczonym cyfrą 12. Twórcy kanału odkryli także, że głośnik iPhone’a został przymocowany z tyłu wyświetlacza, co ułatwia wymianę samego ekranu, ale utrudnia wspomnianego głośnika. Ciekawostką może być także identyczne jak w starszym modelu rozmieszczenie tylnych kamer.

Reklama

Analiza jasno wykazała, że nowy iPhone jest dużo bardziej przystępny w rozbiórce i samodzielnej wymianie podzespołów niż inne urządzenia amerykańskiego giganta, co powinno ucieszyć jego użytkowników. Niestety na ostateczną ocenę będziemy musieli poczekać. Twórcy obiecują jednak, że na dniach pokaże się szersza relacja.