iOS 15 w iPhonie 13 - kiedy? Jakie zmiany?

iPhone 13 został oficjalnie zaprezentowany i nie kryje już żadnych tajemnic przed konsumentem. Przed premierą pojawiało się mnóstwo przecieków, lecz w tym momencie saga została zakończona i wiemy co było prawdą, a co zostało zmyślone. To jednak nie koniec nowości, jakie zamierza wprowadzić Apple w najbliższym czasie. 20 września zostanie oficjalnie zaprezentowany iOS 15. Jakich nowości można się spodziewać?

Cztery dni przed rozpoczęciem oficjalnej sprzedaży w sklepach iPhone’a 13, zostaną pokazane wszystkie możliwości systemów iOS 15, iPadOS 15 i watchOS 8. Największą uwagę przykuwa aktualizacja oprogramowania na iPhone’a, która od nowości ma być zaimplementowana w dopiero zaprezentowanej serii smartfonów. Już teraz wiadomo, że nowe OS wprowadzi do urządzeń przestrzenne audio i lepszą redukcję szumów podczas korzystania z funkcji FaceTime. Nowości doczeka się ich oryginalny komunikator, do którego zostanie zaimplementowana funkcja "Share With You", pozwalająca na prostsze dzielenie się zdjęciami ze znajomymi.

Reklama

W iOS 15 pojawi się bardzo przydatny tryb "Focus", który pozwoli na skuteczniejsze zarządzanie powiadomieniami. Od tej pory będzie można wyciszyć część notyfikacji z aplikacji lub od osób, które nie są związane z aktualnym zadaniem. W ten sposób będzie można w bardziej efektywny sposób zorganizować sobie czas i formę pracy. W dodatku stworzone profile można zapisać i swobodnie zmieniać, dzięki czemu można ustawić różne konfiguracje dotyczące pracy, czasu wolnego, snu.

Niestety nie ma wzmianki o wyczekiwanym przez fanów SharePlay. Funkcja nie będzie od początku w iOS 15. Twórcy planują ją wprowadzić dopiero w późniejszych aktualizacjach. W podobnej sytuacji znajduje się kontrowersyjny program neuralMatch, którego celem będzie skanowanie zdjęć przesyłanych do iClouda w poszukiwaniu nadużyć seksualnych względem nieletnich. Oprogramowanie zostało opóźnione ze względu na duży sprzeciw klientów Apple, lecz najprawdopodobniej ukaże się jeszcze w tym roku.