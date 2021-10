iOS 15 - przez to możesz stracić zdjęcia

20 września byliśmy świadkami aktualizacji systemu, która wprowadzała iOSa 15 na iPhone’y. Wydawałoby się, że wszystko jest zapięte na ostatni guzik, a oprogramowanie będzie stabilne i pozbawione większych błędów. Okazuje się, że w tym roku Apple będzie miało jeszcze dużo pracy z doszlifowaniem systemu. Użytkownicy skarżą się, że nie są w stanie odblokować iPhone’a przez iWatcha, gdy mają na twarzy maskę. W niektórych przypadkach urządzenie nie pozwala nawet ustawić takiej metody odblokowania. Często zgłaszane są problemy z wybudzeniem telefonu na dotyk i z responsywnością ekranu po odblokowaniu.

Użytkownicy Twittera coraz częściej skarżą się na problem ze znikającymi zdjęciami. Błąd najczęściej pojawia się w sytuacji, gdy ktoś zapisze zdjęcie z konwersacji, a później tę rozmowę usunie. Zdjęcie, które powinno pozostać w galerii nagle wyparowuje. Jest to tym bardziej dotkliwe, że Apple wprowadziło funkcję Share With You, ułatwiającą dzielenie się z innymi ciekawymi treściami, zdjęciami i filmami. Problem nie dotknął wszystkich użytkowników. Aby sprawdzić, czy pojawia się na konkretnym urządzeniu można pobrać zdjęcie z konwersacji, a później ją usunąć. Jeśli plik zniknie z galerii, to znaczy, że trzeba uważać.

Apple jest świadome większości błędów, z którymi borykają się teraz użytkownicy i zamierza sukcesywnie je wszystkie wyeliminować.