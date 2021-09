iOS 15 - fani Apple go nie chcą?

20 września swoją premierę miał iOS 15, nowy system Apple. Oprogramowanie znajdzie się bazowo w iPhonie 13 i jest dostępny za darmo do pobrania na wcześniejsze modele. Użytkownicy niechętnie korzystają z tej możliwości. Raport stworzony przez Mixpanel pokazuje, że w ciągu około 2 dni od premiery tylko 8,5 proc. posiadaczy iPhone’ów zdecydowało się na aktualizację systemu. Dla porównania, w takim samym odstępie czasu od premiery iOSa 14 pobrało 14,5 proc. użytkowników. To drastyczna różnica.

Należy zastanowić się, czym może być to spowodowane? W iOSie 15 nie zagościł w dniu premiery neuralMatch, jednak niewątpliwie funkcja pojawi się w późniejszym terminie. Oprogramowanie wzbudziło wiele kontrowersji ze względu na to, że jego zadaniem będzie skanowanie zdjęć przesyłanych przez użytkowników do iClouda. Apple zostawiło furtkę dla osób ceniących sobie prywatność w postaci iOSa 14.8. Przedsiębiorstwo pozwoli zostać na tej wersji systemu użytkownikom, którzy nie chcą być dotknięci zmianami.

iOS 15 wprowadza zmiany do popularnej funkcji FaceTime. Od teraz będzie można przeprowadzać wideo rozmowy z użytkownikami smartfonów z systemem Android i z posiadaczami urządzeń działających na Windowsie. Nowe funkcje udostępniania iMessage mają sprawić, że dzielenie się ze znajomymi zdjęciami i nagraniami będzie jeszcze prostsze. Zmiany dotkną także nawigację, która dostanie tryb 3D, pozwalający na dokładniejsze zobaczenie terenu. W iOS 15 została zaimplementowana bardzo przydatna funkcja "Focus". Pozwoli ona na skuteczniejsze zarządzanie powiadomieniami. Od tej pory można wyciszyć część notyfikacji z aplikacji lub od osób, które nie są związane z aktualnym zadaniem. W ten sposób można w bardziej efektywny sposób zorganizować sobie czas i formę pracy. W dodatku stworzone profile można zapisać i swobodnie zmieniać, dzięki czemu można ustawić różne konfiguracje dotyczące pracy, czasu wolnego, snu.