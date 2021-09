Apple wprowadzi kartę szczepień przeciwko COVID-19 do aplikacji Portfel

Jedną z nowych funkcji dostępnych w systemie iOS 15, będzie możliwość pobrania spisu możliwych do zweryfikowania zabiegów medycznych. W tę definicję wpisują się wszelkiego rodzaju szczepienia, w tym te przeciwko COVID-19. Nowa funkcja ma być w pełni kompatybilna z działającą w USA aplikacją SMART Health Card. Ta z kolei pełni w Stanach Zjednoczonych podobne zadanie do Unijnego Certyfikatu Covid.

Apple chce wprowadzić wygodny sposób na pokazanie zaświadczenia o przyjęciu szczepionki przeciwko COVID-19. W ten sposób firma ułatwi obywatelom Stanów Zjednoczonych udostępnienie informacji, gdy będą tego wymagały poszczególne podmioty np. lotniska lub koordynatorzy wydarzenia. Zaświadczenie o przyjęciu szczepionki pojawi się w aplikacji Portfel, która jest fabrycznie wgrana do iPhone'ów. Będzie można z niej korzystać z poziomu iPhone'a z systemem iOS 15 lub iWatcha.

Takie rozwiązanie jest kolejnym krokiem Apple, by z Portfela zrobić coś więcej niż tylko aplikację do płatności zbliżeniowych. Już teraz można tam przechowywać cyfrową wersję legitymacji studenckiej, zarządzać wirtualnymi kluczami do samochodu i oficjalnymi dokumentami identyfikacyjnymi. Dokładna data premiery nowej funkcji nie jest jeszcze znana, lecz producent zapewnił, że dalsze informacje pojawią się już niedługo.