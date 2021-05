WhatsApp zmienia regulamin 15 maja - co trzeba wiedzieć o zmianach ustawień prywatności?

WhatsApp wprowadza nowe zasady prywatności od 15 maja 2021 roku. Osoby, które ich nie zaakceptują, będą musiały się liczyć z ograniczeniami.

Zdjęcie WhatsApp ograniczy funkcjonalność kont / 123RF/PICSEL

WhatsApp wyjaśnił, w jaki sposób będzie traktował konta użytkowników, którzy nie zaakceptują zaktualizowanych warunków korzystania z aplikacji. Informacje na ten temat zostały umieszczone na oficjalnej stronie firmy. Co czeka więc osoby, które zdecydują się nie akceptować nowego regulaminu?

Wygląda na to, że w przypadku osób, które po 15 maja dalej nie zaakceptują reguł, WhatsApp będzie wyświetlał powiadomienie z prośba o akceptację. Po kilku tygodniach użytkownicy mają zobaczyć banner, który będzie wyświetlany w programie na stałe. Jeśli dalej nie zdecydują się oni go zaakceptować, WhatsApp przełączy się w tryb ograniczony. W tym przypadku chodzi o ograniczenie dostępu do listy czatów. Użytkownicy będą mogli otworzyć konwersację z poziomu powiadomień, a także na nią odpowiedzieć. Będzie można odbierać również wszystkie połączenia audio i wideo. Dalszy brak akceptacji nowych zasad będzie jednak skutkował brakiem otrzymywania wszystkich połączeń i wiadomości.

WhatsApp nie podaje żadnej daty, która jest związana z dodatkowym ograniczaniem konta użytkownika. W każdej chwili firma pozwoli jednak na zaakceptowanie warunków oraz przywróci funkcjonalność aplikacji do jej klasycznej wersji. WhatsApp zapewnił jednocześnie, iż nie będzie usuwać kont, które zdecydują się na brak zaakceptowania warunków serwisu.

Pierwotnie aplikacja przesunęła termin, w którym wymagała od użytkowników akceptacji zmian. Widać jednak, że twórcy programu nie będą dłużej czekać.

Zdjęcie WhatsApp zmienia politykę prywatności / 123RF/PICSEL

Nowe zasady prywatności WhatsAppa są związane z przekazywaniem danych bezpośrednio do Facebooka. W momencie pierwszego ogłoszenia zmian na początku 2021 roku, z komunikatora odpłynęło wielu użytkowników - na rzecz aplikacji takich, jak Signal czy Telegram. Rząd Indii wyraził oficjalne obawy oraz zaniepokojenie całą sytuacją. To niejedyny rynek, na którym komunikator należący do Facebooka obrywa.

W Stanach Zjednoczonych Facebook znajduje się w nieciekawej sytuacji - firma badana jest pod kątem zachowania monopolowego, a odpowiednie organy regulacyjne sprawdzają również transakcję związaną z kupnem WhatsAppa kilka lat wstecz. Facebook nie podał, ilu użytkowników nie wyraziło zgody na zaakceptowanie nowych zasad i regulaminu. Obecnie z komunikatora WhatsApp korzysta niemalże 1,5 miliarda aktywnych użytkowników.