WhatsApp z funkcją, która ułatwi wymianę wiadomości

WhatsApp jest jednym z najbardziej znanych komunikatorów internetowych. Jego twórcy nie zamierzają osiąść na laurach i ciągle rozwijają aplikację dodając nowości. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że zostanie wprowadzone bardzo wygodne narzędzie Multi-Device 2.0, które pozwoli na korzystanie z aplikacji na wielu urządzeniach. Teraz pojawiła się informacja o tym, że twórcy pracują nad reakcjami do otrzymanych wiadomości.

Twórcy stale rozbudowują swoją aplikację o nowe funkcje, jednak dawno nie pojawiło się nic dotyczącego podstawowej funkcji, jaką są wiadomości tekstowe. To ma się zmienić, gdyż do WhatsAppa zawitają reakcje na wiadomości. Rozwiązanie znane jest z innych aplikacji Facebooka, takich jak Messenger i Instagram. O ile na tym drugim istnieje możliwość odpowiedzi wyłącznie serduszkiem, tak Messenger ma bardziej rozbudowaną gamę reakcji.

Reklama

Nie wiadomo jeszcze jak dokładnie będzie wyglądał system reakcji w WhatsAppie. Można jedynie podejrzewać i liczyć na to, że będzie bardziej podobny do tego z Facebook Messengera niż z Instagrama. Funkcja trafi do beta testerów już w najnowszej aktualizacji. Reszta użytkowników będzie mogła jej używać dopiero, gdy zostanie całkowicie dopracowana.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Wydarzenia”: Polsat Go – nowa aplikacja i serwis internetowy dostepne dla wszystkich Polsat News

WhatsApp -warto przeczytać:

WhatsApp - wystarczy, że mają twój numer telefonu

WhatsApp z kolejną ciekawą funkcją

WhatsApp - nowa forma weryfikacji konta