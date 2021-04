WhatsApp - uwaga na tego niebezpiecznego klona popularnej aplikacji

W sieci pojawiła się nowa, zmodyfikowana wersja komunikatora WhatsApp. Warto na nią uważać.

Zdjęcie WhatsApp Pink to złośliwe oprogramowanie / 123RF/PICSEL

W sieci pojawiła się zmodyfikowana wersja komunikatora WhatsApp o nazwie WhatsApp Pink. Zgodnie z opisem oprogramowanie ma dawać użytkownikowi dostęp do programu z dodatkowymi funkcjonalnościami. To oczywiście nieprawda. WhatsApp Pink to nic innego, jak sprytnie zaprojektowane złośliwe oprogramowanie.

WhatsApp Pink po rejestracji pobiera wszystkie dane użytkownika i kompletuje je w swojej bazie danych. Ponadto, oszustwo może służyć do wyłudzenia danych bezpośrednio z samego smartfona użytkownika. W rzeczywistości WhatsApp Pink jest niczym innym, jak sprytnie zaprojektowaną pułapką na nieświadomych użytkowników.

Co można zrobić z tym faktem?

Przede wszystkim należy zachować ostrożność i nie klikać w podejrzane linki. Jeśli jednak pobraliście WhatsApp Pink na swoje urządzenia, warto odinstalować aplikację, odłączyć ją od swojego konta i pozmieniać najważniejsze hasła. Niektórzy rekomendują również wyczyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki.

Istnieje również możliwość, iż WhatsApp Pink pobrało kolejne, złośliwe oprogramowanie na smartfona - warto więc przyjrzeć aplikacjom, które w ostatnim czasie pojawiły się na urządzeniu.

