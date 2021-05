WhatsApp - pojawiła się kolejna fałszywa wersja. Trzeba uważać!

CERT Orange Polska zgłasza, iż w sieci krąży nowa wersja komunikatora WhatsApp, którą można zainstalować bezpośrednio z pliku z rozszerzeniem .apk. Warto na nią jednak uważać - to specjalna, spreparowana wersja programu, która służy do wyłudzenia danych lub kradzieży innych informacji.

To już kolejny raz, kiedy użytkownicy są atakowani fałszywą wersją komunikatora WhatsApp. Warto uważać na program, który krąży po sieci. Przeanalizowany przez CERT Orange Polska pakiet ujawnił, iż w fałszywej aplikacji znajduje się zaszyty malware o nazwie Anubis.

Anubis to oprogramowanie, które atakowało w przeszłości urządzenia z systemem Android. Sam malware istnieje na rynku od 2017 roku. Co potrafi? Głównie kraść informacje związane z kontem bankowym oraz aplikacjami finansowymi. Jego główną metodą rozprzestrzeniania się są witryny internetowe, jednak może on być także zaszyty bezpośrednio w aplikacji. Tak, jak ma to miejsce w przypadku opisywanej, fałszywej wersji WhatsAppa.

Po zainstalowaniu fałszywej wersji przez użytkownika malware zapisuje wszystkie dane wprowadzane na klawiaturze oraz jest w stanie podejrzeć wiadomości SMS i połączenia. To pozwala mu łatwo pozyskać chociażby kody do weryfikacji dwuetapowej.

Warto uważać na to, co instalujemy na swoich smartfonach.

