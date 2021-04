Popularna aplikacja mapowa należącą do technologicznego giganta została zaktualizowana o nową funkcję. Od teraz Google Maps poinformuje nas o cenach paliw na niektórych stacjach.

Zdjęcie Google Maps / INTERIA.PL

Google nie zwalnia tempa i wciąż pracuje nad udoskonaleniem swoich Map na wszystkich frontach - także na tych, które są przeznaczone bezpośrednio dla kierowców. Amerykańska firma w ostatnim czasie zaktualizowała Android Auto i zamieniła Mapy w prawdziwy tryb samochodowy. Teraz użytkownicy otrzymali pomocną funkcję, umożliwiającą sprawdzenie cen paliw na wybranych stacjach.

Nowa opcja jest dostępna dla wszystkich użytkowników, także tych poruszających się po naszym kraju. Choć nie obejmuje ona wszystkich stacji paliw, to jednak ich baza jest stale aktualizowana. Aby sprawdzić aktualne ceny paliwa, musimy za pomocą wbudowanej wyszukiwarki wskazać nazwę oraz adres interesującego nas punktu. To czy dana stacja wyświetli nam ceny, zależy od tego, czy sieć udostępnia cennik w aplikacji. Niektóre z placówek mogą np. posiadać ograniczone wskazania jedynie do benzyny.

Google opracowało również nowy model przewidywania trasy oraz nawigacji - na ten moment jest on jednak testowany i w najbliższych tygodniach powinien zostać wdrożony do stabilnej wersji aplikacji.

