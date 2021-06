​Google przestaje działać - co to za błąd i jak się go pozbyć?

"Google wciąż przestaje działać" - taki komunikat mogą zobaczyć użytkownicy smartfonów z Androidem. Skąd się wzięła? Co to za problem i jak go można rozwiązać? Odpowiadamy.

Kolejni użytkownicy po 21 czerwca zaczęli zgłaszać problemy z prawidłowym działaniem telefonó1) z Androidem - przy próbie skorzystania z którejś z aplikacji potrzebującej usług Google, może pojawić się komunikat "Google wciąż przestaje działać". Co on oznacza?

Wszystko wskazuje na to, że sprawcą problemów jest aktualizacja aplikacji Google z 21 czerwca. Miała ona zapewnić m.in. "lepszy wygląd i styl wyszukiwania" oraz "nowe doodle", ale - jak się okazuje - mogła przyczynić się do problemów z systemem operacyjnym telefonu.

Google wciąż przestaje działać - jak to naprawić

Na ten moment sugerowanym rozwiązaniem jest cofnięcie aktualizacji aplikacji Google. Jak to zrobić? Na przykład: wejść do Sklepu Google, kliknąć na nasz profil (zdjęcie w prawym, górnym rogu), następnie wybierć opcję Zarządzaj aplikacjami i urządzeniami, gdzie znajdziemy aplikację Google. Jeśli operację Odinstaluj, aplikacja cofnie nas do poprzedniej wersji, przez aktualizacją z 21 czerwca. Są również inne sposoby, zależnie od nakładki systemowej w danym modelu i wersji Androida.

Google wciąż przestaje działać - skąd ten błąd?

Trudno stwierdzić, czy nawet jeśli dokonaliśmy aktualizacji, będziemy mieli problemy z naszym smartfonem. Możliwe, że pojawiający się błąd jest uzależniony od wersji Androida (obecny standard to Android 11), nakładki systemowej producenta (każdy telefon sprzedawany przez dużą markę ma własną nakładkę systemową) i innych aplikacji, z których korzystamy.

Liczba zgłoszeń wskazuje na to, że problem był najczęściej zgłaszany w okolicach godziny 9:00, według Downdetector.pl. Po 10:00 godzinie, zgodnie z doniesieniami z branży, awaria powinna zostać rozwiązana.

Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że komunikat "Google wciąż przestaje działać" nadal może pojawić się na niektórych telefonach.