Google pozwoli na zmianę wyszukiwarki w Androidzie

Google pozwoli użytkownikom wybrać ich preferowaną metodę wyszukiwania na urządzeniach z Androidem. Wszystko to po nałożeniu grzywny na amerykańską firmę, która skutkowała płatnością 5 miliardów dolarów na terenie Unii Europejskiej.

Zdjęcie / AFP

Reklama

Użytkownicy smartfonów z systemem Android na terenie Europy będą mogli wybrać swoją preferowaną wyszukiwarkę - zgodnie z nowymi decyzjami, które zostały podjęte przez Google. Na początku konfigurowania urządzenia pojawi się ekran, który pozwoli zdecydować, z jakiego dostawcy korzystać. Sprawa związana jest z pozwem antymonopolowym, który został wytoczony przeciwko Google przez Komisję Europejską w 2018 roku. Wybrani dostawcy uznali, iż Google wykorzystuje nadmiernie swoją pozycję, pozbawiając reszty możliwości konkurowania na polu wyszukiwarek.

Reklama

Nowy, odświeżony ekran wyboru w Androidzie będzie zawierał do 12 opcji związanych z wyborem wyszukiwarki. Po wybraniu odpowiedniego użytkownicy będą mogli go wykorzystać zarówno w samym systemie, jak i w przeglądarce Chrome. Urządzenie samodzielnie zainstaluje również oficjalną aplikację do wyszukiwania od wybranego usługodawcy.

Zmiany wejdą w życie od 1 września 2021 roku dla osób zamieszkujących Unię Europejską oraz Wielką Brytanię.

Google twierdzi, iż będzie stosowało się do wszystkich należnych przepisów.

Sprawdź najnowsze promocje i korzystaj z listy zakupowej ding.pl





Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Sieciówka" - odcinek 90 IPLA