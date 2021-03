Aplikacje na Androida mają problem z działaniem

Aktualizacja po stronie Google spowodowała problemy z działaniem niektórych aplikacji na smartfonach z Androidem. Jak można to naprawić?

WebView to składnik systemu, który pozwala systemowi Android na wyświetlanie stron internetowych bez konieczności opracowywania oraz dostarczania własnego silnika do przeglądarki. Cała technologia jest preinstalowana na wszystkich urządzeniach z Androidem i jest aktualizowana niezależnie od Sklepu Play. Oznacza to, że kiedy się zepsuje, wtedy też może wpłynąć na większość aplikacji przeznaczonych na oprogramowanie z zielonym robotem.

Użytkownicy Androida zaczęli w ciągu ostatnich godzin narzekać w sieci na problemy z działaniem aplikacji. Rozwiązaniem problemy jest odinstalowanie aktualizacji dla WebView, praktycznie przywracając do wersji fabrycznej. Można to zrobić bezpośrednio z ustawień telefonu. Tego typu działanie nie spowoduje odinstalowania WebView, a jedynie usunie problematyczną aktualizację.

Nie jest to poprawka, która będzie działała w stu procentach, jednak Google wie już o całym problemie i zapewne opracowuje jego rozwiązanie. Zapewne poprawka zostanie dostarczona w przeciągu kilkunastu lub kilkudziesięciu godzin.

