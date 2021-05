Android 12 zaprezentowany. Co nowego oferuje system Google?

Google oficjalnie zaprezentowało kolejną wersję oprogramowania z zielonym robotem oznaczoną numerem 12. System przynosi między innymi totalne odświeżenie wyglądu oraz kilka istotnych zmian w zakresie prywatności i bezpieczeństwa.

Zdjęcie Android 12 w wersji beta stał się faktem / materiały prasowe

Największą zmianą w nowej wersji Androida jest sam jego interfejs. System z zielonym robotem doczekał się ogromnego przeprojektowania. Google pozwoli na wybór dowolnej palety kolorów przez użytkownika, a także zaoferuje nowy rodzaj widżetów. Nowe podejście do wyglądu Androida zostało oznaczone przez firmę jako "Material You".

Amerykanie podczas konferencji pochwalili się także optymalizacjami oraz zmianami związanymi z płynnością działania smartfonów z Androidem 12. Usługi systemowe mają zużywać o 22 proc. mniej mocy procesora, a wykorzystanie najmocniejszych rdzeni układu urządzenia spadnie o 15 proc. Wygląda więc na to, że Android 12 będzie działał szybciej nawet na starszych urządzeniach.

Ostatnie zmiany w Androidzie 12 beta dotyczą między innymi panelu powiadomień oraz interakcji z poszczególnymi aplikacjami. Szybkie ustawienia także doczekały się zmiany. Google chce, aby użytkownicy mogli szybciej i sprawniej przełączać się między programami i odpowiadać na poszczególne powiadomienia.

W kontekście interfejsu, Android 12 będzie więc najbardziej "konfigurowalnym" systemem w historii Google.

W 2021 roku firma z Mountain View zwróciła uwagę na to, co rok temu zrobiło Apple. Google w Androidzie 12 wprowadza nowe funkcje z zakresu bezpieczeństwa oraz większą przejrzystość w zakresie aplikacji. Teraz każdy będzie mógł podejrzeć, które programy uzyskują dostęp do kluczowych części smartfona. Nowy panel prywatności pozwoli łatwiej zarządzać poszczególnymi uprawnieniami. Warto zwrócić uwagę również na funkcję "przybliżonej lokalizacji", czyli celowe nie udostępnianie przez smartfona dokładnej lokalizacji użytkownika.

Kto może skorzystać z Androida 12?

Aktualizacja jest, tradycyjnie, przede wszystkim dostępna do pobrania dla osób korzystających z telefonów Pixel, czyli oficjalnych smartfonów Google.

Android 12 - lista wspieranych modeli: Pixel 5, Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 4, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 3, Pixel 3 XL.

Aby wziąć udział w programie, należy udać się na tę oficjalną stronę Google i zapisać się do uczestnictwa w programie .Warto pamiętać, że wersja beta zawiera błędy i lepiej nie instalować jej na smartfonie, który jest naszym podstawowym urządzeniem