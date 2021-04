Android 12 może wprowadzić funkcję, która do tej pory była znana z iOS 14 od Apple. Konkretniej chodzi o możliwości schowka.

Zdjęcie . / 123RF/PICSEL

Google zaprezentuje oprogramowanie Android 12 jeszcze w 2021 roku - najpewniej podczas majowej konferencji I/O przeznaczonej dla programistów. Nowe informacje wskazują na to, iż amerykańska firma będzie chciała wdrożyć do swojego nowego systemu funkcję znaną do tej pory z iOS 14 od Apple. Konkretniej chodzi tutaj o możliwość dostępu schowka do powiadomień, przez co przepisywanie haseł do weryfikacji dwuetapowej stanie się znacznie łatwiejsze. Każda z aplikacji ma także informować, wtedy kiedy będzie chciała uzyskać dostęp do tekstu, obrazu lub innej skopiowanej zawartości.

W przeszłości na jaw wyszło, iż popularne aplikacje takie, jak Reddit czy TikTok gromadziły dane na temat użytkownika, które pozyskiwały bezpośrednio z ich schowka.

Android 12 jest obecnie dostępny w wersji beta, a sami programiści pracują nad kolejnymi funkcjami, które trafią do nowego oprogramowania Google. Na ten moment nie wiadomo dokładnie, kiedy będziemy mogli spodziewać się wydania stabilnej wersji systemu. Zapewne odbędzie się ona na jesień 2021 roku.

