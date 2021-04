Xperia 1 III i Xperia 5 III - nowe flagowce Sony

Sony zaprezentowało swoje dwa najważniejsze modele na ten rok - Xperia 1 III i Xperia 5 III. Firma twierdzi, że oferują one aparat z kilkoma innowacyjnymi rozwiązaniami i wyjątkowy ekran.

Zdjęcie Xperia 1 III i Xperia 5 III /materiały prasowe

Wszystkie aparaty w obu modelach są wyposażone w szybki, dokładny, ciągły system AF oraz system Real-time Eye AF. Smartfon Xperia 5 III ma dodatkowo funkcję śledzenia obiektów pozwalającą uzyskiwać dokładne zdjęcia obiektów w ruchu po prostym stuknięciu w ekran.

Xperia 1 III wyposażono w technologię śledzenia w czasie rzeczywistym pozwalającą dokładnie ustawiać ostrość na nieprzewidywalnie poruszające się obiekty. Dzięki algorytmom opartym na sztucznej inteligencji i czujnikowi iToF 3D do pomiaru odległości technologia śledzenia w czasie rzeczywistym dokładnie wykrywa obiekt, ustawia na niego ostrość i śledzi go nawet w przypadku krótkotrwałego zniknięcia z widoku.

Oba modele wyposażono w ciągły autofokus obliczający parametry AF/AE 60 razy na sekundę. Umożliwia on precyzyjne wykonanie i zapis 20 zdjęć (20 kl./s) z dokładnie ustawioną ostrością i zoptymalizowaną ekspozycją. Podobne właściwości mają profesjonalne aparaty do fotografowania sportu, na przykład z serii α9. Nowe rozwiązania w procesorze BIONZ X po raz pierwszy umożliwiają wykonywanie zdjęć seryjnych w słabym oświetleniu, z nieosiągalnym w poprzednich modelach poziomem redukcji szumów.

Główną cechą obu modeli jest pierwsze na świecie zastosowanie w smartfonie teleobiektywu o zmiennej ogniskowej połączonego z matrycą Dual Pixel. Maksymalna ogniskowa tego obiektywu wynosi 105 mm. Uzupełnia go szybki autofokus, nad pracą którego czuwa czujnik Dual PDAF. W momencie przełączenia między ogniskową 70 mm a 105 mm następuje błyskawiczna korekta ustawienia ostrości, co pozwala szybko uchwycić piękną scenę.

Cztery dostępne ogniskowe — 16 mm, 24 mm, 70 mm i 105 mm — pozwolą twórczym fotografom utrwalać na zdjęciach krajobrazy, portrety i zwierzęta.

W obu smartfonach Xperia nowej generacji zastosowano nową technologię zwiększania rozdzielczości zoomu dzięki sztucznej inteligencji — AI super resolution zoom. Jest ona oparta na algorytmach sztucznej inteligencji Sony. Przywraca szczegółowość i rozdzielczość obrazu, zapobiegając obniżeniu dokładności.

Smartfony Xperia 1 III i Xperia 5 III, tak jak poprzednie modele, mają funkcję Photography Pro, opracowaną we współpracy z zawodowymi fotografami. Pozwala ona używać wielu funkcji ręcznej regulacji znanych z aparatów α, takich jak czułość ISO czy czas otwarcia migawki, jak również wskazania EV, formatu RAW i dedykowanego przycisku spustu migawki (z tłoczonym wykończeniem w modelu Xperia 1 III). Nowością w tegorocznych smartfonach jest Tryb podstawowy funkcji Photography Pro. Umożliwia on łatwe użycie szeregu funkcji fotograficznych: dotykowego wyzwalania migawki, układu pionowego, artystycznego efektu bokeh, panoramy i innych.

Zdjęcie Xperia 1 III / materiały prasowe

Smartfony Xperia 1 III i Xperia 5 III są także wyposażone w najnowszy stabilizator obrazu Optical SteadyShot z technologią FlawlessEye, łączący większą szybkość odczytu przetwornika z optyczną stabilizacją obrazu opartą na własnym algorytmie Sony. Rozwiązanie to pozwala nagrywać wyjątkowo płynne i stabilne ujęcia wideo.

Model Xperia 1 III ma 6,5-calowy wyświetlacz OLED 4K HDR 21:9 CinemaWide odświeżany z częstotliwością 120 Hz, a Xperia 5 III - 6,1-calowy wyświetlacz OLED HDR 21:9 CinemaWide odświeżany z częstotliwością 120 Hz.

Nowością w opartym na technologii CineAlta Trybie twórcy, służącym do wiernego odzwierciedlenia zamysłu twórców rozrywki, jest fabryczna kalibracja wyświetlacza OLED z bardzo dokładnie ustawionym punktem bieli. Wyświetlacz naśladuje reprodukcję kolorów na profesjonalnych monitorach Sony, używanych między innymi w czołowych wytwórniach filmowych z Hollywood. Wspólną cechą obu modeli jest 10-bitowa dokładność wyświetlania (8 bitów + 2-bitowe wygładzanie), umożliwiająca pokazanie mnóstwa kolorów bez kolorowych pasów i zapewniająca obsługę przestrzeni barw BT.2020.

Znany już z poprzednich modeli procesor X1 do urządzeń mobilnych przetwarza każdy obraz z użyciem technologii remasteringu HDR BRAVIA, nadając obrazowi ekspresję. Lepszy kontrast, kolory i wyrazistość obrazu oznaczają większy realizm materiałów oglądanych w streamingu. Ponowne wykorzystano system Dolby Atmos.

Tryb Cinematography Pro "powered by CineAlta" rozszerza możliwości narracji wizualnej o ujęcia filmowe 4K HDR 120 kl./s do odtworzenia w zwolnionym tempie[xii]. Rejestrowany obraz można odtwarzać nawet w 5‑krotnie zwolnionym tempie (przy 24 kl./s). Nagrania są także dokonywane w proporcjach 21:9 z szybkością 24, 25, 30 lub 60 kl./s, co zwiększa ekspresję filmu. Zaawansowani użytkownicy mogą skorzystać z ośmiu wstępnie zaprogramowanych ustawień wyglądu obrazu (Look).

Nowe modele mają szereg ulepszeń w systemie obsługi, które wprowadzono specjalnie dla autorów filmów. Przykładowo, aby ułatwić kontrolę nad przebiegiem pracy, umożliwiono sprawdzanie ilości wolnej pamięci i pozostałego czasu nagrywania. Użytkownik może też z ustalić, jakie parametry były użyte podczas nagrywania określonego klipu, aby zastosować je w innych projektach. Rejestrowane parametry obejmują rozdzielczość, liczbę klatek na sekundę, ustawienie wyglądu, ogniskową, stabilizację, balans bieli, czułość ISO, czas otwarcia migawki, ustawienie ostrości i poziom dźwięku. Nagrany materiał filmowy można też sprawdzać i porządkować za pomocą funkcji odtwarzania klipów. Aby włączyć odtwarzanie, wystarczy przesunąć palcem po ekranie telefonu.

Telefony mają port słuchawkowy 3,5 mm. Stereofoniczne głośniki Full-stage są umieszczone z przodu telefonu, dzięki czemu efektywnie rekonstruują pole dźwiękowe. W przypadku smartfona Xperia 1 III głośniki te są o 40 proc. mocniejsze niż w poprzednim modelu, co wynika z nowej konstrukcji obudowy głośnika, zwiększającej ciśnienie akustyczne i eliminującej wibracje. O 40% wzrósł też poziom dźwięku reprodukowanego przez gniazdo audio 3,5 mm, ograniczeniu uległy natomiast zniekształcenia przy dużej głośności.

Zdjęcie Xperia 5 III / materiały prasowe

Nowe modele Xperia, wyposażone w łącza 5G i Wi-Fi oraz najnowszą platformę mobilną 5G Qualcomm Snapdragon 888, wyznaczają kolejny poziom wydajności smartfona. Wynika to z zastosowania procesora Qualcomm Kryo 680, o 25% szybszego niż w produktach poprzedniej generacji, i procesora Qualcomm Adreno 660, odwzorowującego grafikę o 35% szybciej.

Dostarczana w zestawie ładowarka XZQ-UC1 pozwala w 30 minut naładować smartfon do 50 proc.. Oprócz tego smartfon Xperia 1 III może być bezprzewodowo ładowany ze współpracujących ładowarek i ma funkcję udostępniania baterii, pozwalającą użyć go do ładowania innych urządzeń.

Telefon został ma matową ramkę i tył obudowy. Ekran wyświetlacza pokryty jest szkłem Corning Gorilla Glass Victus — najbardziej wytrzymałym ze wszystkich rodzajów szkła Gorilla, bardziej odpornym na upadek i zarysowanie. W modelu Xperia 5 III wyświetlacz i tył obudowy są wykonane ze szkła Corning Gorilla Glass 6 z lustrzanym wykończeniem i uzupełnione mocną, metalową ramką. Oba modele są chronione przed wodą i pyłem na poziomie IP65/68.

Dostępność

Smartfon Xperia 1 III będzie oferowany w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i fioletowej. Dostawy Xperii 1 III wraz z systemem Android 11 rozpoczną się wczesnym latem.

Smartfon Xperia 5 III będzie dostępny w kolorach czarnym oraz zielonym. Dostawy Xperii 5 III wraz z systemem Android 11 rozpoczną się wczesnym latem.

