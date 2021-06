Xiaomi oficjalnie zaprezentowało swoją nową technologię szybkiego ładowania. Do uzupełnienia energii akumulatora ładowarka wykorzystuje moc 200W. Nie jest to jednak zbyt dobre rozwiązanie dla baterii.

Zdjęcie Mi 11 Ultra / materiały prasowe

Xiaomi oficjalnie wprowadziło technologię HyperCharge, która wykorzystuje moc 200W do ładowania urządzenia mobilnego. Pełne naładowanie smartfona, który posiada akumulator o pojemności 4000 mAh, będzie zajmowało około 480 sekund. W ciągu trzech minut bateria zostanie naładowana od 0 do około 50%. W przypadku ładowania bezprzewodowego, technologia Xiaomi uzupełni energię do 100% pojemności w 15 minut.

Xiaomi do zaprezentowania możliwości swojej technologii stworzyło specjalną modyfikację smartfona Mi 11 - jego komercyjna wersja póki co nie istnieje.

HyperCharge ma jednak pewne wady: największą z nich jest zwiększenie temperatury urządzenia podczas ładowania. Przy pełnym cyklu ładowania oraz rozładowania swojego urządzenia, wykorzystując technologię HyperCharge, użytkownik może liczyć na około 2 lata żywotności baterii. Po dłuższym czasie akumulator zostanie zdegradowany i nie będzie nadawał się do użytkowania.

HyperCharge obniża pojemność baterii do 80% jej pierwotnej wartości po 800 ładowaniach. To lepiej niż standardowa obniżka już po 500 cyklach.

