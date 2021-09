Xiaomi 11T i 11T Pro zostały oficjalnie zaprezentowane. Ile kosztują?

Xiaomi zaprezentowało dwa nowe modele smartfonów 11T i 11T Pro. Jak się okazuje, warto było na nie czekać. Oba modele będą miały zaokrąglone krawędzie i poczwórnie zakrzywiony tył 3D, tworząc tym samym ergonomiczny design. Dodatkowo urządzenia będą o 14 gramów lżejsze i o 46 proc. bardziej smukłe od swoich poprzedników.

W swych flagowcach Xiaomi zaimplementowało wiele udogodnień w sferze robienia zdjęć i nagrywania wideo. Po pierwsze, nowe urządzenia będą korzystać z technologii Cinemagic, która pozwoli na tworzenie i odczuwanie kinowego doświadczenia na ekranie smartfona. Magic Zoom umożliwi stworzenie efektów stosowane w profesjonalnych produkcjach filmowych jak np. zoom Hitchcocka, w którym świat zbliża się do widza, by wywołać napięcie. Telemakro pozwoli stworzyć malownicze fotografie nawet z przedmiotów codziennego użytku, a dzięki Audio Zoom będzie można zbliżyć źródło dźwięku wraz z użyciem zooma. W dodatku pojawi się multum przydatnych funkcji jak pro-time laps, slow motion, przeróżne filtry, kalejdoskop, freeze frame i video clone. Te efekty będą możliwe do osiągnięcia dzięki trzem aparatom, których design był inspirowany kamerami kinowymi. Główny obiektyw o rozdzielczości 108 MP będzie wspierany przez ultra szerokokątną kamerę i sensor telemakro. Xiaomi 11T i 11T Pro pozwolą na nagrywanie w 8K i będą wpierać technologię HDR10+, dzięki temu każda klatka filmu jest automatycznie optymalizowana pod kątem jasności i kontrastu.

Reklama

Nowe smartfony Xiaomi - specyfikacja Xiaomi 11T Pro Xiaomi 11T Xiaomi 11 Lite 5G NE Wyświetlacz 120 Hz 6,67 cala AMOLED DotDisplay DisplayMate A+ 120 Hz 6,67 cala AMOLED DotDisplay 90 Hz 6,55 cala

AMOLED Dot Display

(2400 x 1080 FHD+) Częstotliwość próbkowania 480 Hz Częstotliwość próbkowania 480 Hz 10-bitowy TrueColor oraz DCI-P3 Proporcje: 20:9 Proporcje: 20:9 odświeżanie 90 Hz, próbkowanie 240 Hz FHD+, 2400x1080 FHD+, 2400x1080 Dolby Vision, HDR 10+ TrueColor TrueColor True Display True Display ponad miliard kolorów miliard kolorów średnio 800 nitów, maks. 1000 nitów średnio 800 nitów, maks. 1000 nitów Kontrast: 5,000,000:1 Kontrast: 5,000,000:1 120 Hz AdaptiveSync 120 Hz AdaptiveSync Częstotliwość próbkowania 480 Hz Częstotliwość próbkowania 480 Hz Dolby Vision,

HDR10+ HDR10+ Sunlight mode 3.0, Reading mode 3.0 Sunlight mode 3.0, Reading mode 3.0 czujnik oświetlenia 360° czujnik oświetlenia 360° Kolory obudowy Meteorite Gray, Moonlight White, Celestial Blue Truffle Black, Bubblegum Blue, Peach Pink, Snowflake White Wymiary i waga 164,1 mm x 76,9 mm x 8,8 mm 164,1 mm x 76,9 mm x 8,8 mm 160,53 mm x 75,73 mm x 6,81 mm 204 g 203 g 158 g Chipset i proces produkcyjny Qualcomm Snapdragon 888 MediaTek Dimensity 1200-Ultra Qualcomm Snapdragon 778G 5G 5 nm 6 nm 6 nm Główny aparat 108 MP szeroki kąt 64 MP piksel matrycy wielkości 0,7 μm, 2,1 μm 9-w-1

Super Pixel z stabilizacją optyczną, f/1,79; 0,7 μm 4-w-1;

1,4 μm f/1,75, optyka 7P matryca 8 MP aparat szerokokątny f/2.2;

1,12 μm Dual Native ISO makro 5 MP 8 MP szeroki kąt f/2,4; 1,12 μm kąt 120°, F/2,2 makro 5 MP f/2,4, AF 3-7 cm Przedni aparat 16 MP w wyświetlaczu 20 MP w wyświetlaczu Łączność 5G 5G Bluetooth 5.2 Bluetooth 5.2 WiFi 6 WiFi 6 Dual SIM Dual SIM NFC NFC nadajnik IR nadajnik IR Bezpieczeństwo boczny czytnik linii papilarnych Arc PIN / hasło, wzór Baterie i zasilanie 5000 mAh 5000 mAh 4250 mAh 120 W Xiaomi HyperCharge 67 W turbo charging 33 W fast-charging ładowarka 120 W ładowarka 67 W ładowarka 33 W Audio dwa głośniki dwa głośniki dwa głośniki SOUND BY Harman Kardon Dolby Atmos Dolby Atmos Wibracje silnik liniowy X-axis silnik liniowy Z-axis System MIUI 12.5 oparte na Androidzie 11 Wersje 8 GB + 128 GB 6 GB + 128 GB,

8 GB + 128 GB,

8 GB + 256 GB 8 GB + 256 GB 8 GB + 128 GB 12 GB + 256 GB 8 GB + 256GB Cena**** od 649 euro od 499 euro od 369 euro

Xiaomi 11T i 11T pro zostaną wyposażone w wyświetlacz AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz i próbkowania dotykowego 480 Hz. Różnic między poszczególnymi modelami można dopatrywać się w kwestii procesora. 11T Pro będzie działał na flagowym chipsecie Qualcomm Snapdragon 888. W przypadku 11T trzeba będzie się zadowolić nieco słabszym Mediatek Dimensity 1200. Oba urządzenia zostaną zaopatrzone w baterię o pojemności 5000 mAh. Jednak tylko wersja Pro będzie obsługiwać technologię Xiaomi HyperCharge o mocy 120W, która pozwoli na ładowanie urządzenia do pełna w ciągu rekordowych 17 minut. W przypadku 11T możemy liczyć na maksymalną moc ładowania w postaci 67W. Ładowarka 120W zostanie dołączona do pudełka Xiaomi 11T Pro.

Zdjęcie Możliwości fotograficzne Xiaomi 11T Pro / materiały prasowe

Telefony Xiaomi wyjdą w trzech różnych kolorach. Będą to Meteorite Gray, Moonlight White i Celestial Blue. Producent zobowiązuje się do naprawienia uszkodzonej szybki smartfona do 6 miesięcy po zakupie urządzenia.

Wraz z Xiaomi 11T i 11T Pro został zaprezentowany także Xiaomi 11 Lite 5G NE, który ma być najsmuklejszym i najlżejszym smartfonem Xiaomi. Telefon waży jedynie 158g. Urządzenie będzie korzystało z technologii "Easy on the eyes", która ma znacząco poprawić komfort oczu podczas patrzenia w ekran. Ma to zostać osiągnięte dzięki czujnikowi światła 360 stopni, zmniejszonej emisji światła niebieskiego oraz trybowi czytania na papierze. Podobnie jak w przypadku wcześniej opisywanych flagowców, 11 Lite 5G NE będzie korzystał z zestawu trzech obiektywów. W tym główna matryca będzie miała rozdzielczość 64 MP oraz będzie wspomagana przez kamerę ultra szerokokątną i sensor telemakro. Smartfon działa na procesorze Qualcomm Snapdragon 778G 5G i wykorzystuje technologię 5G. Urządzenie jest wyposażone w baterię o pojemności 4250 mAh i szybkie ładowanie 33 W.

Ceny Xiaomi 11T, 11T Pro i 11 Lite 5G NE prezentują się następująco: