Ważny moment dla użytkowników telefonów Samsunga

Premiera Androida 12 najprawdopodobniej odbędzie się 4 października. Oznacza to, że w tym momencie system jest już na etapie, w którym może być testowany przez producentów smartfonów w celu rozwijania własnych UI. Tak się akurat składa, że właśnie rozpoczęła się publiczna faza beta nakładki Samsung One UI 4. Wziąć w niej udział mogą na razie tylko posiadacze Samsunga S21, którzy dołączyli do programu Samsung Members.

Nakładka Samsung One UI 4 bazuje na popularnym systemie Android, a dokładnie na jego najnowszej wersji. Koreańskie przedsiębiorstwo chce jak najbardziej zoptymalizować system operacyjny pod potrzeby swoich klientów. Nakładka pozwoli na zmianę interfejsu względem oryginalnego Androida 12 oraz na dużą swobodę w personalizacji wyglądu UI. Ponadto Samsung One UI 4 wprowadzi dodatkowe funkcje pozwalające na ochronę prywatności.

"One UI 4 pomoże użytkownikom stworzyć ich własne, optymalne doświadczenie, ponieważ Samsung rozumie, że każdy potrzebuje, by zostały spełnione jego unikatowe preferencje. Tak jak robiliśmy to w przypadku każdej wersji One UI, posłuchaliśmy naszych użytkowników, by zrozumieć jakie innowacje i narzędzia są potrzebne do stworzenia lepszego doświadczenia". - wypowiedział się dr TM Roh, szef Samsung Mobile Communication Business.