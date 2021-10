Vivo X70 Pro- seria wychodzi poza Chiny

Smartfony

Vivo na początku września pokazało X70 Pro i X70 Pro Plus. Smartfony przez ten czas były dostępne wyłącznie w Chinach. Teraz oba modele wędrują do Indii. Jest to początek globalnej dostępności serii. Niedługo X70 Pro i X70 Pro Plus trafią poza Azję.

Zdjęcie Seria Vivo X70 Fot. Vivo / materiały prasowe