Unia Europejska może wprowadzić wspólny typ ładowarki dla wszystkich smartfonów

To nie jest pierwsze podejście Unii Europejskiej do wprowadzenia jednolitych ładowarek do urządzeń mobilnych. Temat wraca jak bumerang, a twórcy urządzeń elektronicznych od 2014 roku są zachęcani do tworzenia wspólnego standardu ładowania. Wynikiem wcześniejszych wysiłków Komisji Europejskiej jest doprowadzenie do zawarcia dobrowolnej umowy między Samsungiem, Huaweiem, Apple i Nokią o unifikacji ładowarek. W ten sposób udało się doprowadzić do tego, że większość smartfonów wyprodukowanych od 2011 roku było wyposażonych w port micro-USB.

Głównym powodem przemawiającym za legislacyjnym wprowadzeniem jednolitych ładowarek ma być wygoda użytkownika oraz czynniki ekologiczne. To rozwiązanie najbardziej uderzyłoby w firmę Apple, której urządzenia są wyposażone w wejście lightning. Według danych z 2019 roku w Europie 21 proc. użytkowanych smartfonów miało wtedy tego typu moduł. Warto dodać, że w Stanach zjednoczonych ten wynik wzrasta do 56 proc. Nic zatem dziwnego, że twórcy popularnych iPhone’ów protestują, tłumacząc, że rozwiązanie proponowane przez Unię Europejską zahamuje powstawanie innowacji. Przed Apple stanęłyby wtedy dwie opcje. Mogliby zacząć używać standardu USB-C i tym samym stracić ważne źródło dochodu, jakim są oryginalne akcesoria do swoich produktów lub tworzyć osobne wersje urządzeń, z czego jedna byłaby dystrybuowana jedynie na terenie Unii Europejskiej. Oba wyjścia spowodowałyby ogromne straty dla przedsiębiorstwa.

Z nieoficjalnych źródeł wiadomo, że inicjatywa legislacyjna nowej ustawy miałaby się rozpocząć we wrześniu. Obejmować będzie nie tylko smartfony, ale też inne urządzenia elektroniczne.