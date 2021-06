TomTom wprowadza na rynek TomTom GO Expert – nawigacji dla zawodowych kierowców ciężarówek, samochodów dostawczych i autobusów. Jakie są jej cechy charakterystyczne?

Zdjęcie TomTom GO Expert / materiały prasowe

Reklama

Retro Philips w latach 80. stworzył protoplastę dzisiejszej nawigacji samochodowej

TomTom GO Expert umożliwia kierowcom wprowadzenie rozmiaru, wagi, rodzaju ładunku i maksymalnej prędkości samochodu ciężarowego, dostawczego lub autobusu. Ponieważ mapy TomTom uwzględniają najnowsze funkcje ADR Tunnel Codes, ograniczenia UN Class oraz zakaz ruchu City Ban, kierowcy będą unikać dróg nieodpowiednich dla ich pojazdów. Nawet jeśli w systemie nawigacji nie ma zaplanowanej aktywnej trasy, ostrzeżenia o ograniczeniach będą informować kierowcę o tym, co czeka go na drodze. Będzie mógł on również otrzymywać aktualne powiadomienia o utrudnieniach, które, biorąc pod uwagę parametry jego pojazdu, mogą mieć wpływ na podróż, np. wysokość mostów, tunele i miejsca poboru opłat.

Reklama

Mapy mogą być aktualizowane w urządzeniu GO Expert nawet trzy razy szybciej* za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Poza nawigacją, nowy procesor i zwiększona pamięć oznaczają, że urządzenie jest superszybkie (cztery razy szybsze niż poprzednie generacje). Nawigacja ma 7-calowy ekran dotykowy.

Inne wyróżniające cechy nawigacji to uwzględnienie dziesiątek tysięcy nowych punktów użyteczności publicznej przeznaczonych dla dużych pojazdów. Są wśród nich stacje paliw, miejsca parkingowe i centra serwisowe. Natomiast usługa TomTom Traffic pomaga kierowcom znaleźć najszybsze trasy i uzyskać dokładne szacunkowe czasy dotarcia do celu, a także ostrzeżenia o fotoradarach** - obie te funkcje są niezbędne dla kierowców zawodowych.

Zdjęcie TomTom GO Expert / materiały prasowe

Nawigacja TomTom GO Expert w wersji 6- i 7-calowej jest dostępna w Europie na stronie TomTom.com, u wybranych sprzedawców internetowych i w sklepach w cenie 1749 zł (6") / 1949 zł (7"). 7-calowa wersja urządzenia

TomTom GO Expert z łącznością 4G za pomocą karty SIM ma być dostępna jeszcze w tym roku.

Oglądaj najnowsze promocje i planuj zakupy z ding.pl