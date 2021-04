Tak może wyglądać iPhone 13 Pro

Atrapa modelu iPhone 13 Pro pojawiła się na filmie wideo. Wygląda na to, że smartfon będzie posiadał mniejsze wycięcie w ekranie.

Reklama

Zdjęcie Apple iPhone 12 /materiały prasowe

Nowy iPhone 13 Pro może posiadać wycięcie w ekranie, które będzie mniejsze niż w przypadku modeli poprzedniej generacji. Całość ma posiadać 5,35 mm wysokości oraz 26,8 mm szerokości w porównaniu do 5,3 m wysokości oraz 34,83 mm szerokości w iPhonie 12 Pro. Opierając się na tych wymiarach, iPhone 13 Pro może mieć nieco wyższe wycięcie, które i tak będzie mniejsze niż obecnie dostępny projekt. Przyczyną zmiany jest podobno chęć Apple do przeniesienia głośnika słuchawkowego do górnej ramki.

Reklama

Rozmiar ekranu dla linii iPhone’ów 13 powinien odpowiadać tym, które mogliśmy zobaczyć w przypadku modelu 12 i 12 Pro. Kolejny raz plotki zwracają uwagę na wykorzystanie przez amerykańskiego producenta technologii Pro Motion, zwiększającej odświeżanie obrazu w smartfonach do 120Hz.

Wszystkie cztery modele iPhone’a 13 będą zasilane procesorem Apple A15 Bionic wykonanym w 5-nanometrowym procesie technologicznym.

Wideo youtube

Premiera urządzeń odbędzie się zapewne na jesień 2021 roku. Obecnie do sieci nie przedostały się jeszcze prawdopodobne ceny wszystkich urządzeń.

Sprawdź najnowsze promocje i korzystaj z listy zakupowej ding.pl





Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Najnowszy prototyp rakiety SpaceX Starship rozbił się po przerwaniu transmisji wideo z jego lotu testowego AFP