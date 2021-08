Składany smartfon Galaxy Z Fold 3 został rozłożony na części

W zeszłym tygodniu Samsung zaprezentował światu trzecią generację smartfonów składanych, którą reprezentuje Galaxy Z Fold 3. Urządzenia tego typu charakteryzują się tym, że można je składać i rozkładać, dzięki czemu dają możliwości użytkowania zarówno jako smartfona, jak i tableta. Testy wykazały, że Samsung Galaxy Z Fold 3 może zostać złożony ponad 200 tysięcy razy bez ryzyka awarii elastycznego wyświetlacza.

Kanał na YouTubie PBKreviews podjął się całkowitego rozmontowania składanego urządzenia. Trzeba przyznać, że producent zrobił niemal wszystko, co mógł, by utrudnić użytkownikom tego typu działanie. PBKreviews ocenił łatwość naprawiania Samsunga Galaxy Z Fold 3 na dwa w dziesięciopunktowej skali.

Budowa składanego urządzenia koreańskiego producenta różni się od standardowych smartfonów. Jest to spowodowane jego dwusegmentową strukturą. Jedną część zakrywa mniejszy, sztywny ekran, a drugą obudowa z tylnym aparatem. Całkowite rozebranie urządzenia wymaga odczepienia wyświetlacza i zdjęcia obudowy. Pod ekranem znajduje się bateria, aparat do selfie, głośnik dolny i górny. Pod obudową można zobaczyć cewkę do bezprzewodowego ładowania, drugi akumulator, antenę 5G, aparat tylny i kamerę wbudowaną w elastyczny ekran, płytę główną, port ładowania i mikrofon.

Samsung Galaxy Z Fold 3 jest urządzeniem bardzo trudnym do samodzielniej naprawy. W tym celu najlepiej zgłosić się bezpośrednio do autoryzowanego serwisu.