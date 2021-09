Samsung zmniejszy pojemność baterii we flagowcach?

Producenci smartfonów prześcigają się w kwestii pojemności baterii. Nie jest teraz problemem dostać telefon z ogniwem o pojemności 6000 mAh lub nawet 7000 mAh. Flagowce oczywiście rządzą się swoimi prawami i zwykle oferują nieco mniejsze baterie niż budżetowe modele. Jednak i tak może dziwić fakt, że przy ogólnej tendencji wzrostowej, Samsung decyduje się na zaimplementowanie mniejszej baterii niż w przypadku S21 i S20.

Zdjęcia pochodzi z Korei Południowej, gdzie bateria trafiła do certyfikacji. Na fotografii widać, że ogniwo jest o pojemności 3700 mAh. To spadek w porównaniu do S21 i S20, które wykorzystywały o 300 mAh większe baterie. Podobna sytuacja ma spotkać S22 Plus, które zostanie zaopatrzone w ogniwo o pojemności 4500 mAh. Jedynie wersja Ultra utrzyma poziom z zeszłego roku.

Reklama

Baterie o mniejszej pojemności nie oznaczają, że smartfony będą działać krócej na jednym ładowaniu. Przede wszystkim S22 będzie mniejszym telefonem niż poprzednie wersje. Wielkość ekranu ma znaczenie w przypadku zużycia baterii. Ponad to S21 i S22 są wyposażone w ogniwo o tej samej pojemności, jednak nowszy model jest w stanie wytrzymać na jednym ładowaniu o kilka godzin dłużej.