Samsung Galaxy Z Fold 3 pojawi się wcześniej?

Samsung może przygotowywać się do wcześniejszej premiery swojego nowego, składanego smartfona. Oprócz tego firma pokaże także model Galaxy S21 FE.

Reklama

Zdjęcie Samsung Galaxy S21 FE render / fot. Voice.com /materiał zewnętrzny

Seria smartfonów Galaxy S21 wydaje się radzić sobie całkiem nieźle. Samsung przygotowuje się jednak do premiery swojego nowego, składanego urządzenia mobilnego oznaczonego jako Galaxy Z Fold 3. Według źródeł bateria Galaxy Z Fold 3 będzie posiadała pojemność na poziomie 4380 mAh. To mniej niż w przypadku Galaxy Z Fold 2, co może oznaczać, że sam smartfon będzie cieńszy oraz przede wszystkim lżejszy od swojego poprzednika. Ekran urządzenia ma posiadać przekątną na poziomie 7,55 cala.

Reklama

W przypadku Samsunga Galaxy S21 FE, którego zobaczymy najpewniej już w sierpniu 2021 roku, koreańska firma może zdecydować się na wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,4 cala z odświeżaniem 120Hz. Oprócz tego pod maską znajdzie się procesor Qualcomm Snapdragon 870 oraz system potrójnego aparatu fotograficznego.

Niestety na ten moment nie wiadomo, ile dokładnie trzeba będzie zapłacić za Samsunga Galaxy S21 FE oraz Galaxy Z Fold 3. Te informacje pojawią się zapewne z czasem.

Sprawdź najnowsze promocje i korzystaj z listy zakupowej ding.pl