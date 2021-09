Samsung Galaxy S22 - wyciekła intersująca lista

Samsung od lat jest największym graczem na rynku smartfonów. Hegemonia koreańskiej firmy może zostać zakończona przez Xiaomi, które od miesięcy depcze jej po piętach. Są miesiące, w których chiński konkurent może pochwalić się już lepszą sprzedażą. Niemniej korona pozostaje nadal w rękach Samsunga, którego prezentacje flagowców zawsze przyciągają dużą uwagę. Do premiery serii S22 jeszcze trochę czasu zostało, jednak już teraz możemy zobaczyć listę kolorów, w których wyjdą urządzenia.

GalaxyClub dostało listę kolorów nowych Samsungów S22. Wszystko wskazuje na to, że podstawowa wersja smartfona i plus wyjdą w tych samym kolorach, czyli w białym, czarnym, złotym różu i zielonym. Zmian można spodziewać się w przypadku Samsunga S22 Ultra. Największy flagowiec oprócz w tradycyjnym czarnym i białym, wyjdzie jeszcze w kolorze ciemnej czerwieni.

Oficjalnej daty premiery jeszcze nie podano, jednak wiele wskazuje na to, że odbędzie się ona w styczniu 2022 roku. W kontekście prezentacji Samsunga S22 często jest wymieniany 28 stycznia, jako najbardziej prawdopodobny termin. O nowym smartfonie wiadomo, że jego podstawowa wersja będzie mniejsza niż w przypadku jego poprzednika. Jeśli doniesienia okażą się prawdziwe, to S22 będzie miał rozmiar 6,06 cala. To zdecydowanie mniej niż wynosi aktualny standard wśród producentów smartfonów.