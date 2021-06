Chińska marka Doogee przymierza się do premiery nowego smartfona. Urządzenie ma zaskakiwać potężną baterią o pojemności 8500 mAh.

Zdjęcie Doogee S97 / materiały prasowe

Smartfon S97 ma należeć do gatunku wytrzymałych urządzeń, przystosowanych do długiej i niezawodnej pracy. Jego główną zaletą będzie potężna bateria o pojemości 8500 mAh, co oznacza, że ​telefon będzie mógł potencjalnie wytrzymać nawet kilka dni bez ładowania. Oprócz masywnego akumulatora, S97 otrzyma również dalmierz laserowy - co z pewnością przypadnie do gustu osobom, które wykonują prace budowlane oraz remontowe.

Urządzenie ma dysponować wytrzymałą konstrukcją, a także odpornością na ekstremalne temperatury. Sama specyfikacja nie jest zbyt imponująca, jednak powinna zadowolić mniej wymagającego klienta.

Mowa tu m.in. o 6,4-calowym wyświetlaczu 720p porytym powłoką Gorilla Glass oraz procesorze MediaTek Helio G95. Telefon będzie wspierany 8 GB pamięci RAM oraz umożliwi robienia zdjęć przy pomocy czterech tylnych kamer głównego aparatu.

Smartfon ma kosztować 330 USD, co w przeliczeniu wyniesie ok. 1260 zł.

