​realme GT - polska premiera, cena i pierwsze wrażenia

W Polsce rusza przedsprzedaż realme GT, flagowego smartfonu realme, który za rozsądne pieniądze oferuje najnowszego Snapdragona 888. Producent określa ten model mianem "Zabójcy flagowców". Mamy już realme GT w swoich rękach i rzeczywiście, na pierwszy rzut oka haśle realme jest sporo prawdy.

realme GT Grand Touring (GT) jest flagowym modelem marki realme na ten rok, a nazwa i wygląd stanowią bezpośrednie odniesienie do pojazdów sportowych.

Do sklepów w Polsce trafią dwie wersje modelowe 8GB RAM/128 GB (speed blue) oraz 12GB RAM/256 GB (racing yellow). Rzeczywiście, wersja czarno-żółta ma plecki pokryte skórą wegańską (vegan leather) i przywodzi na myśl superszybkie samochody wyścigowe. Telefon waży około 186 g i ma grubość 9,1 mm (model czarno-żółty) - trzeba przyznać, że świetnie leży w dłoni, nie jest to sprzęt tak ogromny jak inne flagowce.

Opisywany model został wyposażony w topowy procesor Qualcomm Snapdragon 888, układ graficzny Adreno 660, szybką pamięć UFS 3.1 oraz ekran sAMOLED 6,4" z odświeżaniem 120 Hz. Smartfon pracuje pod kontrolą Androida 11 z nakładką realme UI 2.0. Już zapowiedziano aktualizację do Androida 12.

Wstępne wrażenia

Zdjęcie ​realme GT / INTERIA.PL

Jakie są nasze odczucia po kilku godzinach z telefonem? Wstępnie są naprawdę dobre - smartfon prezentujący się inaczej niż typowy model chińskich producentów to miła odmiana. Wspomniane rozmiary są naprawdę fantastyczne, a - co nie jest niespodzianką - z taką konfiguracją wszystko działa ultraszybko. realme GT wyposażone jest w autorski system chłodzenia Stainless Stell VC Cooling System stworzony między innymi z myślą o graczach. Pozwala on odprowadzić ciepło z procesora nawet pod maksymalnym obciążeniem, dzięki czemu unikane jest zjawisko tzw. throttlingu (gdy procesor zwalnia, żeby chronić się przed przegraniem) - twierdzi producent, sprawdzimy to w teście. Benchmarki i głębsza analiza pracy telefonu również pojawią się we właściwym teście urządzenia.

Zdjęcie ​realme GT / INTERIA.PL

Użytkownicy mogą liczyć również na ekspresowe ładowanie w standardzie SuperDart Charge 65 W, dzięki któremu do uzupełnienia energii w baterii o pojemności 4500 mAh wystarczy 35 minut - twierdzi producent.

Aparat

Smartfon ma obiektyw główny 64 MP wykorzystujący sensor Sony IMX 682. Wspiera go obiektyw ultraszerokokątny 8 MP oraz 2 MP obiektyw makro. Przedni aparat do selfie ma 16 MP. Jest to kombinacja znana z modeli ze średniej półki (za około 1500 zł) - producent nie ukrywa, że przede wszystkim skupił się na osiągach telefonu. Na dokładne omówienie aparatu przyjdzie czas w teście.

Krótkie podsumowanie

realme GT rzeczywiście sprawia wrażenie bardzo udanego smartfonu dla osób przede wszystkim szukających topowej konfiguracji i osiągów. Jeśli spojrzymy jeszcze na sugerowaną poniżej cenę - od razu widać, że mamy do czynienia z jednym z najciekawszych urządzeń tego roku, przynajmniej w teorii. Ostateczny werdykt pojawi się w naszym teście.

Zdjęcie ​realme GT / INTERIA.PL

Cena i dostępność realme GT

Wersja topowa (12/256 GB) w kolorze czarno-żółtym (racing yellow) została wyceniona na 2499 zł - przedsprzedaż rusza dzisiaj. W regularnej sprzedaży pojawi się 22 czerwca

Wersja podstawowa (8/128 GB) w kolorze niebieskim (speed blue) została wyceniona na 2299 zł i w sprzedaży będzie dostępna od 22 czerwca.

