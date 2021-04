realme 8 - specyfikacja, cena i polska premiera

W Polsce debiutuje nowy model marki reame - kosztujący mniej niż 1000 zł telefon może być jedną z najciekawszych premier z segmentu niedrogich telefonów w tym roku.

Zdjęcie realme 8 /materiały prasowe Testy Test realme 8 Pro

Drugi smartfon z serii 8 wykorzystuje procesor MediaTek Helio G95, wspierany przez baterię o pojemności 5000 mAh z ładowaniem Dart Charge 30 W. Za funkcje fotograficzne odpowiada poczwórny aparat z 64 MP sensorem OV64B.

Wizualnie, model realme 8 nawiązuje do 8 Pro - wyróżnia się smukłą obudową (7,99 mm grubości) i wagą 177 g. Do wyboru będą dwie opcje kolorystyczne: srebrny oraz czarny. Obie z charakterystycznym dla serii motywem Dare To Leap.



Nowością w tym segmencie cenowym jest wyświetlacz sAMOLED 6,4" FHD+, podobnie jak w przypadku modelu realme 8 Pro, wyposażony w czytnik biometryczny pod taflą ekranu. realme 8 również obsłuży płatności zbliżeniowe NFC, ma dual SIM z dedykowanym trzecim slotem na kartę pamięci. Można też podłączyć do niego klasyczne słuchawki, dzięki złączu 3,5 mm mini-jack.



Urządzenie dostępne będzie w dwóch wersjach pojemnościowych. Model podstawowy 4/64 GB został wyceniony na 899 zł, a nieco bardziej wymagający użytkownicy mogą sięgnąć po wersję 6/128 GB dostępną w cenie 999 zł.



Kupując realme 8 w przedsprzedaży (od 13 do 19 kwietnia) za wariant podstawowy zapłacimy 799 zł. Sklepowy debiut smartfona w Polsce będzie miał miejsce 20 kwietnia.