Realme 8 5G został oficjalnie zaprezentowany

Realme oficjalnie wprowadza na rynek model 8 5G. Jak wygląda jego specyfikacja?

Zdjęcie Realme 8 5G / materiały prasowe

Realme 8 5G został wyposażony w ekran o przekątnej 6,5 cala, który działa w rozdzielczości 2400 na 1080 pikseli. Częstotliwość odświeżania panelu w tym przypadku wynosi 90Hz. Za sprawne działanie urządzenia ma odpowiadać procesor MediaTek Dimensity 700 taktujący z częstotliwością 2,2 GHz - całość wspiera oczywiście połączenia z sieciami bezprzewodowymi nowej generacji 5G.

Realme 8 5G posiada również od 4 do 8 GB pamięci RAM oraz od 64 do 128 GB pamięci na dane - producent dodał w tym przypadku obsługę kart micro SD o pojemności do 1 TB.

Na tylnej obudowie smartfona znajdziemy aparat fotograficzny o rozdzielczości 48 Mpix. Nie zabrakło również sensorów do zdjęć makro oraz obiektywu monochromatycznego. Realme 8 5G posiada czip NFC oraz obsługuje technologię dual SIM.

Za długie działanie na jednym ładowaniu ma odpowiadać bateria o pojemności 5000 mAh ładowana akumulatorem o mocy 18W.

Za Realme 8 5G w najtańszej konfiguracji trzeba będzie zapłacić w Tajlandii około 9999 batów. W przeliczeniu na złotówki to nieco ponad 1200 złotych.

