Qualcomm Snapdragon 888 Plus oficjalnie

Firma Qualcomm oficjalnie zaprezentowała swój nowy, flagowy procesor - model Snapdragon 888 Plus. Konstrukcja została wyposażona w szybki modem 5G oraz kilka innych rozwiązań technologicznych.

Zdjęcie Snapdragon 888 Plus / materiały prasowe

Qualcomm już od dawna przygotowywał się do premiery układu Snapdragon 888 Plus. Konstrukcja została wykonana w procesie technologicznym 5 nanometrów i jest niczym innym, jak nieco przyspieszoną wersją układu Snapdragon 888.

W nowym procesorze amerykańskiego producenta znajdziemy jeden rdzeń Kryo 680 o taktowaniu 2,95 GHz, trzy rdzenie Kryo 680 o taktowaniu 2,4 GHz oraz cztery kolejne, te same rdzenie o częstotliwości taktowania na poziomie 1,8 GHz.

Na pokładzie znalazło się także miejsce na zintegrowany układ graficzny Adreno 660. Cała konstrukcja Qualcomma została wyposażona również w specjalny AI Engine, który oferuje wzrost szybkości nawet o 20 proc. względem poprzedniego modelu.

Snapdragon 888 Plus wykorzystuje do działania modem Snapdragon X60 5G o maksymalnej prędkości pobierania do 7,5 Gbps. Nie zabrakło również Bluetooth w wersji 5.2 oraz Wi-Fi 6.

Pierwsze smartfony ze Snapdragonem 888 Plus pojawią się już niebawem. Wykorzystają go producenci tacy, jak Asus, Xiaomi, Motorola czy Vivo.

