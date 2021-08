Przeciek zdradza specyfikację Samsungów z serii S22

Użytkownik Twittera o pseudonimie FrontTron udostępnił częściową specyfikację smartfonów z serii S22. Część z tych informacji może cieszyć fanów marki, inne im się mogą nie spodobać. Jedno jest pewne, jeśli przeciek okaże się prawdziwy, to żadnej rewolucji w specyfikacji nie będzie w porównaniu z poprzednikami. W planach są trzy wersje smartfona- standard, plus i ultra.

W Samsungu S22 zostanie zastosowany niskotemperaturowy wyświetlacz z tlenku polikrystalicznego. Technologia została zapoczątkowana przez Apple i pozwala na adaptacyjną zmianę odświeżania ekranu. Oznacza to, że podczas bardziej wymagających procesów, jak odtwarzanie gier, ekran będzie odświeżany z maksymalną częstotliwością. Ta wartość spadnie jeśli przejdziemy do ekranu głównego, co pozwoli na zaoszczędzenie baterii. Niestety, ekran LTPO zostanie zaimplementowany jedynie w wersji Ultra. S22 i S22 Plus zostaną zaopatrzone w wyświetlacze LTPS. Jeśli chodzi o ich rozmiary, to będzie to kolejno 6,06; 6,55 i 6,81 cali.

W serii S22 nie pojawi się jeszcze technologia Samsunga UPC, czyli użytkownicy nadal będą mogli się spodziewać wycięć na kamerę w ekranie. W S22 i S22 Plus można spodziewać się trzech aparatów, z czego główny będzie miał 50 MP. W modelu Ultra zostanie zastosowana matryca 108 MP.

Najmniej prawdopodobne wydają się być informacje odnoszące się do baterii urządzeń. Według przecieku S22 ma być zasilane ogniwem o pojemności jedynie 3800 mAh. Nawet jego poprzednik miał większą baterię. W S22 Plus pojawi się akumulator 4600 mAh, a w S22 Ultra 5000 mAh.

Spodziewano się, że seria S22 wyjdzie z wbudowanym nowym Exynosem 2200 i GPU od AMD. Tak się stanie, jednak będzie to mocno limitowana wersja, ze względu na niską dostępność czipów. Większość modeli wyjdzie z procesorem Qualcomm Snapdragon 898 i modułem graficznym Adreno.

Konfiguracje RAM i ROM mają być dokładnie takie same jak w serii S21.