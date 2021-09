Pixel 6 Pro znacznie mocniejszy od poprzednika, ale czy to wystarczy?

Google nie wytrzymało do jesiennej premiery swojego urządzenia i już udostępniło większość informacji dotyczących specyfikacji nowych telefonów z serii Pixel. Tej jesieni do sprzedaży trafią Google Pixel 6 i Google Pixel 6 Pro. W tym roku premiera urządzeń amerykańskiego przedsiębiorstwa wzbudza jeszcze więcej emocji niż zwykle. Przyczyną tego jest to, że po raz pierwszy w historii będziemy mogli przetestować procesor produkcji Google. Znana jest już zdecydowana większość danych potrzebnych do testów urządzenia. Ich wyniki niestety nie napawają optymizmem.

Reklama

Na rynku procesorów mobilnych od dłuższego czasu wiało nudą. Apple nadal zasila swoje urządzenia chipsetami z serii A. W telefonach z Androidem najczęściej pojawia się jakiś Qualcomm Snapdragon lub Exynos produkcji Samsunga. Czasem wkradnie się jakiś Dimensity lub Helio stworzone przez MediaTek. Nowy gracz na rynku może wnieść sporo świeżości i choć w części zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na SoC w segmencie smartfonów.

Niestety wszystko wskazuje na to, że Google Tensor zawiedzie wielu fanów, którzy czekali na premierę tego procesora. Wyniki testów udostępnił Mishaal Rahman, deweloper z XDA. Dotyczą one kategorii JetStream 2 i Speedometer. Pierwsza kategoria bada prędkość i płynność egzekwowania pewnych kodów i Google Pixel 6 Pro został w niej oceniony na 95,4. Dla porównania Pixel 5 otrzymał wynik 55,6, Asus ZenFone 8 -102,9, a Samsung S21 Ultra - 107,2.

Speedometer symuluje dodawanie i usuwanie prostych czynności z listy to-do. W tym przypadku Pixel 6 Pro zyskał notę 76,2. To więcej niż poprzedni model Pixel 5, który może pochwalić się wynikiem 32,5. Pixel 6 Pro nadal ustępuje miejsca smartfonowi Asus ZenFone 8 i Samsungowi S21 Ultra. Te dostały noty kolejno 80,3 i 86,3.

Dotychczasowe testy jednoznacznie pokazują, że Google Tensor nie jest niczym szczególnym na rynku i nadal sporo brakuje mu do konkurencji. Możliwe też, że po premierze urządzenia inne testy pokażą wyższość Tensora w niektórych kategoriach. Jest to z pewnością krok w dobrą stronę. Dzięki dywersyfikacji procesorów otworzone zostaną nowe możliwości dla producentów smartfonów.