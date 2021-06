OnePlus One jest dalej używany przez 300 osób

OnePlus One zaprezentowany w 2014 roku jest dalej używany przez 300 osób. Pierwsze urządzenie chińskiego producenta ma się dobrze nawet po wielu latach.

Zdjęcie OnePlus One / materiały prasowe

Dyrektor generalny OnePlus Pete Lau ujawnił, iż ponad 300 osób korzysta obecnie ze smartfona OnePlus One - i to w sposób aktywny. To nie jest duża liczba, jednak biorąc pod uwagę, iż samo urządzenie pojawiło się na rynku ponad 7 lat temu, może ona robić wrażenie. Z drugiej strony, w tym samym czasie debiutował również iPhone 6 od Apple. Z tego sprzętu korzysta dalej zapewne wielu użytkowników.

OnePlus One nie był powszechnie dostępnym smartfonem - klienci potrzebowali specjalnego zaproszenia, aby zdobyć jedną sztukę sprzętu. Obecnie OnePlus sprzedaje miliony smartfonów, w tym urządzenia z najwyższej półki, takie jak model 9 Pro.

Oczekuje się, że liczba sprzedanych urządzeń od OnePlus wzrośnie w najbliższych latach - zwłaszcza po niedawnej, zapowiedzianej fuzji z Oppo. Obie firmy połączyły swoje działy rozwojowe oraz w przyszłości będą jeszcze bardziej zacieśniać integrację pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami. Chińczycy będą dzielili się wszystkim - od zespołów badawczo-rozwojowych aż po programistów.

