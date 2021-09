Nowy standard w telefonach Xiaomi

Według informacji podanych przed Digital Chat Station na Twitterze, Xiaomi do swoich budżetowych modeli będzie używało aparatów Sony IMX766 z sensorem 50 megapikseli. Ma to być nowym standardem w urządzeniach Xiaomi ze średniej i niższej półki. Będzie to alternatywą dla dotychczas wykorzystywanego Sony IMX686. Nowy sensor ze względu na wielkość pikseli pozwoli na lepsze przechwytywanie światła, przez co łatwiej będzie zrobić ładne zdjęcie w ciężkich warunkach.

Pierwszym urządzeniem, w którym Xiaomi zastosuje nowe rozwiązanie ma być Redmi 10. Urządzenie ma zadebiutować już niedługo. Zostanie zaopatrzone w 6,5 calowy ekran LCD o odświeżaniu 90 Hz. Przód będzie chronić Corning Gorilla Glass 3. Smartfon zasili bateria o pojemności 5000 mAh, którą będzie można naładować z mocą 18W. Urządzenie będzie pracować na ośmiordzeniowym czipie MediaTek G88.

W tym miesiącu Xiaomi miało już dwie duże i długo wyczekiwane przez fanów premiery. Jedną z nich był smartfon MIX 4, który zachwyca pełnym ekranem bez wycięć. Udało się to osiągnąć dzięki technologii USC. Drugim ważnym wydarzeniem była prezentacja serii tabletów Mi Pad 5. Firma od dłuższego czasu zaniedbywała ten segment rynku. Tym ruchem pokazała, że nie zamierza rezygnować z produkcji tabletów.

