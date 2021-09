Nowy smartfon Google z poważną wadą

Niedawno odbyła się premiera nowego urządzenia Google. 26 sierpnia został zaprezentowany Pixel 5a 5G. Użytkownicy smartfona Google już znaleźli słabe punkty telefonu. Według doniesień Pixel 5a ma problemy z przegrzaniem. Urządzenie nagrzewa się do wysokiej temperatury, co prowadzi do zakończenia aktualnych procesów. Dzieje się tak najczęściej podczas nagrywania w wysokiej rozdzielczości. Smartfon jest w stanie nagrywać w 4K przez średnio 4 minuty zanim urządzenie się przegrzeje i zakończy działanie kamery.

Google Pixel 5a został zaopatrzony w baterię o ogniwie 4800 mAh. Jest ona pokryta grafenową powłoką, której zadaniem jest odprowadzanie ciepła. System najwidoczniej nie sprawuje się najlepiej, gdyż użytkownicy skarżą się na częste przegrzewanie urządzenia. Prawdziwość doniesień sprawdzili redaktorzy Android Central. W ich urządzeniu nie trzeba było nawet wykonywać wymagających czynności, by doprowadzić do przegrzania. Wystarczyło wyjść z urządzeniem na zewnątrz podczas wysokiej temperatury, a smartfon zwalniał i pojawiał się komunikat o przegrzaniu.

Oprócz problemów z odprowadzaniem temperatury, wielu użytkowników zgłosiło nieprawidłowości w działaniu wyświetlacza dotykowego. Google potwierdziło, że firma aktualnie bada występowalność obu usterek.