Nowy smartfon Bonda - co wybrał 007? Niektórzy mogą być zaskoczeni

Lokowanie produktu w filmach jest praktyką znaną twórcą filmowym i marketingowcom jeszcze w zeszłym wieku. Początkowo było to robione w bardzo sztuczny sposób, by zwrócić jak największą uwagę widza na reklamę. Z lokowania produktu postanowiła skorzystać firma Nokia.

30 września widzowie na świecie i 1 października w Polsce będą mogli zobaczyć ostatnie występ Daniela Craiga w roli Jamesa Bonda. To dla niego już piąty film z serii o agencie 007 i jednocześnie pożegnanie z postacią. W swoim finałowym epizodzie Daniel Craig będzie używał smartfona Nokia XR20.

Reklama

Telefon ma poradzić sobie w temperaturach do 55°C do -20°C. Telefon ma przetrwać upadek z wysokości do 1,8 m Nowy model Nokii wyposażono w ekran o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli, Snapdragona 480, 4 GB RAM i aparat z obiektywami o rozdzielczości 48 MP (główna soczewka) i szerokokątny aparat o rozdzielczości 13 MP. To bardzo podstawowa konfiguracja, poziom telefonu za około 1000 złotych. Także trochę skromnie, jak na Bonda - jeśli możemy sobie pozwolić na taki komentarz.

Smartfon XR20 jest dostępny w Polsce w kolorze Granite Grey w konfiguracji 4/64 GB za 2399 zł. Taka cena jest zapewne spowodowana faktem, że jest to tak zwany telefon rugged, bardziej wytrzymały od typowego modelu ze średniej półki - sprzęt spełnia normę IP68, a ekran pokryto Corning Gorilla Glass Victus. To, a także metka 007, częściowo tłumaczą wyższą cenę. Trudno jednak przewidzieć, czy smartfon z 4GB RAM i Snapdragonem 480 będzie wystarczający dla fanów Bonda.